پروازهای ویژه برای اتباع افغانستانی گرفتار در پشت مرزهای پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اطلس، «عمر زخیلوال» سفیر افغانستان در اسلام آباد اعلام کرد که در جریان صحبت با «سرتاج عزیز» مشاور نخست وزیر پاکستان در امور خارجی قرار بر این شد که اگر مرز تورخم تا ۲ روز آینده باز نشود، برای انتقال مسافرین گرفتار در پشت مرزها، خواستار پروازهای ویژه از کابل خواهد شد.

لازم به ذکر است که پس از حمله انتحاری اخیر در ایالت «سند» پاکستان که منجر به کشته شدن بیش از ۸۰ نفر و زخمی شدن ۳۴۵ تن شد، اسلام آباد با متهم دانستن کابل در این حمله، گذرگاه مرزی «تورخم» را به روی اتباع افغانستان بست و مجوز شلیک به اتباع این کشور که به صورت غیر قانونی قصد عبور از این مرز را دارند نیز صادر کرد.

اکنون حدود ۲ هفته از بسته شدن گذرگاه تورخم می گذرد و دولت پاکستان هیچ اقدامی برای بازگشایی آن نکرده است.