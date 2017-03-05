به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی آستان قدس رضوی، غلامرضا رحمتی‎زاده اظهار کرد: در راستای اجرای منشور هفتگانه مقام معظم رهبری و مصوبه مساعدتی تولیت معزز آستان قدس رضوی، عرصه منازل مسکونی واقع در حاشیه شهرها و روستاهایی که اراضی آن متعلق به موقوفه آستان قدس رضوی است و اشخاص در آن اعیانی احداث کرده‎‎اند، با اعمال شرایط مساعدتی ویژه در معافیت پرداخت حق تقدیمی و اقساط بلند مدت سنددار خواهند شد.

وی افزود: با تأکید تولیت معزز آستان قدس رضوی مبنی بر مساعدت و پیگیری مشکلات کسانی‎که منازل آنان در حاشیه شهرها و روستاهای اراضی موقوفه‌ آستان قدس رضوی قرار گرفته و فاقد سند هستند، برای رفع این مهم جلساتی با حضور قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی و کارشناسان متخصص حوزه قائم مقام و معاونت املاک و اراضی برگزار شد که در نهایت شیوه نامه‌های مساعدتی پیشنهاد و با تأیید تولیت آستان قدس رضوی مورد تصویب قرارگرفت.

معاون املاک و اراضی آستان قدس رضوی گفت: بر اساس مفاد این مصوبه، صاحبان اعیان مسکونی در اراضی موقوفات آستان قدس رضوی می‌توانند متناسب با مساحت و موقعیت منطقه به منظور استفاده از معافیت پرداخت حق تقدیمی با مراجعه به دفاتر پیشخوان خدمت آستان قدس رضوی یا ادارات املاک و اراضی تابع این معاونت از این مساعدت در راستای سنددار کردن منازل خود بهره‎مند شوند.

وی تصریح کرد: به طور مثال، این معافیت در حاشیه شهر مشهد علاوه بر شهرک شهید رجایی، شهرک شهید باهنر، طرق و ...، ۴۲۲ روستای اطراف شهر مشهد را در بر گرفته که مساحتی متناسب با موقعیت مکانی هر یک، مشمول این معافیت می‌شوند. در مثالی دیگر، در شهرک شهید رجایی این معافیت در مساحتی تا سقف ۱۵۰ متر عرصه، فقط مشمول پرداخت ۳۰ درصد ارزش روز حق التقدیمی خواهد شد که این مبلغ نیز در اقساط ۱۰ ساله قابل پرداخت است.

معاون املاک و اراضی آستان قدس رضوی گفت: این معافیت در روستاهای اطراف شهرها شامل ۴۰۰ متر مربع بدون دریافت حق تقدیمی خواهد بود.

رحمتی‎زاده خاطرنشان کرد: با توجه به تأیید این شیوه نامه‌ها از سوی تولیت معزز آستان قدس رضوی و ابلاغ آن به صورت رسمی، از امروز فرآیند اجرایی شدن این مصوبه مساعدتی در تمامی ادارات املاک و اراضی آستان قدس رضوی در سراسر کشور آغاز خواهد شد.

وی از صاحبان این‎گونه منازل دعوت کرد تا با مراجعه به دفاتر پیشخوان خدمت آستان قدس رضوی و ادارات تابع این معاونت در سراسر کشور از معافیت حق تقدیمی بهره‎مند شده و منازل خود را سند دار کنند.