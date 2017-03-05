نشست «بررسی آخرین تحولات سیاسی و امنیتی عراق» برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، پژوهشگاه مطالعات استراتژیک خاورمیانه به همت گروه مطالعات خلیج فارس این پژوهشگاه، نشستی را تحت عنوان «بررسی آخرین تحولات سیاسی و امنیتی عراق» با سخنرانی «ایرج مسجدی» مشاور عالی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران برگزار می کند.

مسجدی در این نشست در خصوص آخرین رویدادها و تحولات جاری در عراق به ایراد سخن می پردازد.

مدیریت این نشست بر عهده «محمد مهدی ملکی» عضو گروه مطالعات خلیج فارس پژوهشگاه مطالعات استراتژیک خاورمیانه است.

این نشست روز چهارشنبه ۱۸ اسفندماه از ساعت ۱۷ الی ۱۹ در پژوهشگاه مطالعات استراتژیک خاورمیانه واقع در بلوار کشاورز، خیابان نادری، پلاک ۸ برگزار می شود.