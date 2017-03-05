۳۲۲ کیلومتر راه روستایی در دولت یازدهم احداث شد

جعفر قزوینیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملیات گسترده راهسازی، بهسازی و مرمت راه های روستایی به طول ۳۲۲ کیلومتر در دولت یازدهم، گفت: با توجه به همه تلاشهای صورت گرفته متاسفانه تردد خودروهای با بار غیرمجاز از محورهای روستایی، عمر روکش آسفالت و کیفیت آنها را به شکل قابل توجهی کاهش می دهد.

وی گفت: قرارداد عملیات بهسازی و روکش آسفالت جاده مهدی آباد – شاهین تپه در شهرستان بویین زهرا منعقد شده و به یاری خدا با ایجاد شرایط مناسب جوی آغاز خواهد شد.

وی افزود: این قرارداد که به همراه انجام عملیات بهسازی، روکش آسفالت و لکه گیری بیش از ۱۰۰ کیلومتر از راه های روستایی در شهرستان بویین زهرا با اعتباری بالغ بر ۱۷۰ میلیارد ریال صورت گرفته به زودی آغاز می شود.

قزوینیان تاکید کرد: افزایش ایمنی راه های روستایی و همچنین ارتقای کیفیت تردد در این محورها به ویژه در فصول بارندگی و سرما از جمله اولویت های این اداره کل است.

مدیر ساخت و توسعه راه های استان با اشاره به اینکه اعتبار مربوط به راه های روستایی باید از منابع استانی تامین گردد اظهار کرد: متاسفانه در بیشتر این محورها شاهد عبور کامیون ها با بارهای سنگین و غیر مجاز هستیم که برای دیده نشدن توسط مامورین راهنمایی و رانندگی از راههای روستایی تردد می کنند.

قزوینیان اضافه کرد: راه های روستایی با توجه به ضوابط و مشخصات یک راه روستایی طراحی و اجرا می شوند و قطعا بهره برداری غیر مجاز از آنها عمر و کیفیتشان را به شکل قابل توجهی کاهش خواهد داد.