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۱۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۴۰

با حضور رئیس سازمان ملی استاندارد؛

موزه استاندارد ایران در کرج افتتاح می‌شود

موزه استاندارد ایران در کرج افتتاح می‌شود

کرج - موزه استاندارد ایران با حضور رئیس سازمان ملی استاندارد در شهرستان کرج افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، از بدو آغاز به کار تشکیلات استاندارد در سال ۱۳۰۴ تاکنون بسیاری از تجهیزات آزمایشگاهی، وسایل و اسناد قدیمی وجود دارند که هرکدام واجد ارزش‌های موزه‌ای هستند.

بدین منظور بخشی از این وسایل و اسناد گردآوری و در یک مجموعه ساماندهی شده‌اند تا ازاین‌پس تاریخ سازمان استاندارد در قالب گنجینه‌ای از تجهیزات و اسناد علمی در برابر دیدگان علاقه‌مندان قرار بگیرد.

به گزارش مهر، بر این اساس بنا شد امروز یک‌شنبه پانزدهم اسفندماه با حضور نیره پیروز بخت رئیس سازمان ملی استاندارد ایران موزه استاندارد در کرج افتتاح شود.

گفتنی است این مراسم ساعاتی دیگر با حضور مسئولان کشوری و استانی آغاز و در حاشیه این رویداد آئین درختکاری توسط رئیس سازمان ملی استاندارد با کاشت یک نهال برگزار می‌شود.

کد مطلب 3923688

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