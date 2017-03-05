به گزارش خبرنگار مهر، از بدو آغاز به کار تشکیلات استاندارد در سال ۱۳۰۴ تاکنون بسیاری از تجهیزات آزمایشگاهی، وسایل و اسناد قدیمی وجود دارند که هرکدام واجد ارزش‌های موزه‌ای هستند.

بدین منظور بخشی از این وسایل و اسناد گردآوری و در یک مجموعه ساماندهی شده‌اند تا ازاین‌پس تاریخ سازمان استاندارد در قالب گنجینه‌ای از تجهیزات و اسناد علمی در برابر دیدگان علاقه‌مندان قرار بگیرد.

به گزارش مهر، بر این اساس بنا شد امروز یک‌شنبه پانزدهم اسفندماه با حضور نیره پیروز بخت رئیس سازمان ملی استاندارد ایران موزه استاندارد در کرج افتتاح شود.

گفتنی است این مراسم ساعاتی دیگر با حضور مسئولان کشوری و استانی آغاز و در حاشیه این رویداد آئین درختکاری توسط رئیس سازمان ملی استاندارد با کاشت یک نهال برگزار می‌شود.