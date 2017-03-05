نظارت ۷۵۰ تیم بهداشتی بر اماکن عمومی در تعطیلات نوروزی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی‌ اکبر سیاری روز یکشنبه در حاشیه مانور سلامت نوروزی در محل دانشگاه علوم پزشکی ایران، گفت: برنامه مراقبت از سلامت مردم که در ایام نوروز و هرساله اجرا می‌شود، امسال نیز از اول اسفند در سراسر کشور آغاز شده است و تا ۱۵ فروردین‌ ادامه دارد. ۷۵۰ اکیپ بهداشتی نیز مسئولیت نظارت بر اماکن عمومی را برعهده دارند.

وی ادامه داد: در ایام اداری ۲۵۰۰ تیم و در ایام غیراداری ۷۵۰ تیم تا ساعت ۲۲ در سراسر کشور خدمات ارائه می‌دهند. مردم نیز می‌توانند از طریق سامانه ۱۹۰، مواردی از تخلف که در اماکن عمومی به مراکز تهیه و توزیع غذا مشاهده می‌کنند را گزارش کنند.

معاون وزیر بهداشت ضمن اشاره به استفاده از تجهیزات پیشرفته «پرتابل» برای آزمایش مواد غذایی در محل گفت: قبلا از مواد غذایی نمونه‌برداری و به آزمایشگاه فرستاده می‌شد اما امروز می‌توان در عرض چند دقیقه تشخیص داد که ماده غذایی آلوده است یا خیر. همچنین میزان قند و نمک آن نیز سنجیده می‌شود. از بخش خصوصی نیز در این برنامه کمک گرفته شده است و در دفاتر خدمات سلامت فعلا در تهران با ما همکاری می‌کنند. قوه قضائیه، نیروی انتظامی و شهرداری‌ها نیز با ما مشارکت خواهند کرد.

سیاری در ادامه تصریح کرد: هر ساله حدود ۱۶ هزار نفر در سال به علت رعایت نکردن قوانین راهنمایی و رانندگی در جاده ها کشته می‌شوند. بیش از این تعداد نیز مجروح داریم اما مردم با رعایت این قوانین می‌توانند جلوی این اتفاقات را بگیرند. نیروهای بهداشت محیط امسال نسبت به سال گذشته تعداد بیشتری بازرسی انجام داده‌اند. نوروز ۹۵ حدود ۵۳۰ هزار بازرسی از اماکن عمومی صورت گرفت که ۱۰۰۰ مورد به قوه قضائیه معرفی شد. ۱۲ هزار مرکز متخلف پلمب و ۶۰۰ تن مواد غذایی ناسالم منهدم شد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت ضمن توصیه به مردم برای کاهش مصرف مواد غذایی و چربی در ایام نوروز همچنین افزایش تحرک خود، گفت: نیروهای بهداشت محیط همه اماکن عمومی، مراکز حساس، واحدهای بهداشتی و بین‌راهی همچنین استراحتگاه‌ها و مراکز عرضه مواد غذایی را کنترل می‌کنند. امسال نیز به صورت ویژه بر مراکز عرضه قلیان نظارت می‌کنیم و مراکزی که مجوز ندارند را در صورت لزوم پلمب خواهیم کرد.