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۱۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۲۰

برپایی آخرین «شب آواز ایرانی» در سال ۹۵

برپایی آخرین «شب آواز ایرانی» در سال ۹۵

آخرین ویژه برنامه «شب آواز ایرانی» مرکز موسیقی حوزه هنری در سال ۹۵ شنبه ۲۱ اسفندماه با حضور تعدادی از هنرمندان و فعالان عرصه آواز در تالار سوره برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نوزدهمین شب‌ آواز ایرانی ساعت ۱۸  روز شنبه ۲۱ اسفندماه با حضور اساتید و هنرمندان عرصه آواز و موسیقی ایرانی در تالار «سوره» حوزه هنری برگزار می‌شود.

در سری جدید شب آواز ایرانی که به علت تقارن با انتهای سال ۹۵ یک هفته زودتر برگزار می شود، همانند گذشته ۶ گروه به اجرای برنامه خواهند پرداخت که همچون گذشته یک گروه با عنوان مهمان ویژه از چهره‌های شناخته شده آواز و موسیقی اجرا دارند و پنج گروه جوان منتخب دیگر به شکل رقابتی به صحنه می‌روند و اجرای این گروه‌ها توسط هیات داوران که از اساتید صاحب‌نام عرصه موسیقی و آواز ایرانی‌اند ارزیابی می‌شود. در پایان هر برنامه نیز یک گروه به عنوان گروه برتر معرفی خواهد شد.

در نوزدهمین شب‌ آواز ایرانی اکرام مهرآوا به همراه رضا پیامنی نوازنده سنتور یکی از گروه‌های شرکت کننده در مراسم خواهند بود که به اجرای آوازی در مایه راست پنجگاه با استفاده از شعرهای اکرام مهرآوا می پردازند.

از دیگر بخش‌های برنامه شب آواز ایرانی می‌توان به اجرای علیرضا جواهری به همراه علی نعمت الهی نوازنده تار اشاره کرد که به اجرای آوازی در مایه شور با استفاده از غزلیات حافظ می‌پردازد.

کد مطلب 3923698
علیرضا سعیدی

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