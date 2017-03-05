زمینه ایجاد اشتغال و خودکفایی برای مددجویان کمیته امداد فراهم شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرمانداری خمین، سید مهدی ساداتی در نشست با رئیس و کارکنان کمیته امداد امام (ره) خمین اظهار داشت: پرداخت تسهیلات به مددجویان کمیته امداد و دیگر نهادهای حمایتی، در قالب طرح های اشتغالزا شامل قالیبافی، کشاورزی، دامپروری، گلکاری، صنفی، صنعتی و صنایع دستی کمک بزرگی برای رفع مشکلات این قشر است.

وی افزود: افراد تحت پوشش کمیته امداد از اقشار آسیب پذیر جامعه هستند و باید با ایجاد بسترهای لازم برای اشتغال و توانمندسازی آنها شرایط را برای خودکفایی این قشر از جامعه فراهم کنیم .

ساداتی بیان کرد: تحت پوشش بودن بخشی قابل توجهی از جمعیت این شهرستان، زیبنده زادگاه امام راحل نیست و برای به خودکفایی رسیدن این قشر از همه ظرفیت ها و امکانات بایستی بهره برد.

فرماندار خمین تصریح کرد: یکی از مهمترین آرمان های امام خمینی(ره)، برقراری عدالت اجتماعی، کم شدن فاصله طبقاتی، حمایت از محرومان و فقرستیزی بود و حل کردن مشکلات قشر نیازمند جامعه از مهمترین اقداماتی است که دین مبین اسلام نیز همواره بر آن تاکید دارد.

رئیس کمیته امداد شهرستان خمین نیز گفت: کمیته امداد در راستای کمک به فقرا و فقر زدایی گام های موثری برداشته و امسال از ۲۸۰ پرونده معرفی به بانک ها در خمین برای استفاده از تسهیلات اشتغال تبصره ۲۶، تاکنون ۱۳۴ مورد موفق به دریافت تسهیلات شدند

داود روشنی بیان کرد: ۱۷ مورد تسهیلات نیز از منابع داخلی کمیته امداد به خانواده های نیازمند و فاقد سرمایه اشتغال به مبلغ ۱۴۶ میلیون ریال اعطا شده است.

وی افزود: به هر مددجو با توجه به زمینه های طرح های خودکفایی تا ۱۵۰ میلیون ریال وام پرداخت شده است .