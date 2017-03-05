قیمت بادام هندی به دلیل قاچاق بودن ۲۰درصد افزایش یافت

حسین جوانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با نزدیک شدن به ایام نوروز، قیمت پسته، نخودچی و کشمش تا پنج درصد افزایش داشته است.

وی بیان داشت: قیمت بادام هندی ۲۰ درصد افزایش یافته است که علت اصلی آن هم برچسب قاچاقی است که به آن زدند و جمع آوری کردند.

عضو هیئت مدیره اتحادیه خوار و بار با اشاره به اینکه بادام هندی از سال گذشته در ردیف کالاهای قاچاق قرار گرفته است، اظهارداشت: بادام هندی زمانی جزو کالای قاچاق محسوب می شود که مشابه آن در داخل باشد و با وارد کردن آن ضربه به تولید داخل وارد شود که این اقلام عبارتند از مغز بادام، تخم گل آفتابگردان، گردو و غیره که اگر واردات داشته باشیم کالای قاچاق محسوب می شود.

وی بیان داشت: تخم ژاپنی، تخم کدو مرمری و تخم مشهدی و فندوق از جمله محصولاتی است که امسال بین ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش قیمت داشتیم.

جوانی گفت: این در حالی است که افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی نرخ مغز گردو را اکنون در بازارهای اصفهان شاهدیم.

وی تصریح کرد: بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ آجیل فروشی در اصفهان از اتحادیه خوار و بار مجوز دریافت کردند که ۱۵۰ آجیل فروشی قدیمی و خوب داریم که کارگاه های تولید آجیل دارند.

عضو هیئت مدیره اتحاد یه خوار و بار اصفهان اعلام کرد: مردم اصفهان نیز در طول سال آجیل مصرف می کنند و به غیر از امسال که قدرت خرید مردم کاهش یافته هر ساله مردم در تمام زمان ها آجیل مصرف می کردند.

وی با اعلام اینکه آجیل شب عید دقایق آخر سال خریداری می شود، افزود: قیمت آجیل نباید تغییر کند و آنچه در قیمت ها تاثیر گذار است فصل برداشت است که اگر مثل سال گذشته شاهد سرمازدگی نباشیم به طور قطع قیمت آجیل نباید در روزهای پایانی سال یا ایام نوروز تغییر چندانی کند.

جوانی با بیان اینکه به مردم توصیه می شود که از هایپر مارکت ها آجیل خریداری نکنند، اضافه کرد: آجیل تنها از آجیل فروشی هایی که آجیل کهنه ندارند، خریداری شود.