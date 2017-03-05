منصور رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان‌ از فعالیت سامانه‌ای ضعیف و نسبتاً ناپایدار در استان دارد.

مدیرکل اداره هواشناسی استان البرز اضافه کرد: این شرایط به دلیل استقرار پرفشار در سواحل شمالی (پرفشار سیبری) و ناپایداری‌های سطوح میانی جو منجر به بارش‌های بسیار خفیف و پراکنده‌ای در نقاط مختلف استان غالباً در ارتفاعات خواهد شد.

رحمانیان گفت: نوع این سامانه به گونه ایست که افزایش ابر، مه آلودگی و شرایط وارونگی ضعیف جو را توأمان در ساعات مختلف روز به دنبال دارد.