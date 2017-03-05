  1. استانها
  2. البرز
۱۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۰۱

با ورود سامانه جدید؛

آسمان البرز بارانی می‌شود/ پیش‌بینی وارونگی دما

آسمان البرز بارانی می‌شود/ پیش‌بینی وارونگی دما

کرج – اداره کل هواشناسی استان البرز با توجه به ورود سامانه بارشی نسبتاً پایدار به استان افزایش ابر و بارندگی در مناطق مختلف را پیش‌بینی کرد.

منصور رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان‌ از فعالیت سامانه‌ای ضعیف و نسبتاً ناپایدار در استان دارد.

مدیرکل اداره هواشناسی استان البرز اضافه کرد: این شرایط به دلیل استقرار پرفشار در سواحل شمالی (پرفشار سیبری) و ناپایداری‌های سطوح میانی جو منجر به بارش‌های بسیار خفیف و پراکنده‌ای در نقاط مختلف استان غالباً در ارتفاعات خواهد شد.

رحمانیان گفت: نوع این سامانه به گونه ایست که افزایش ابر، مه آلودگی و شرایط وارونگی ضعیف جو را توأمان در ساعات مختلف روز به دنبال دارد.

کد مطلب 3923714

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها