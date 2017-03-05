به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعه کشی و گروه بندی لیگ کشتی آزاد و فرنگی (۳۰۰ روزه) کشور در سال ۹۶، ساعت ۱۱ صبح امروز (یکشنبه) با حضور رضا لایق، دبیر فدراسیون کشتی در محل خانه کشتی تهران برگزار شد.

بر این اساس نتایج قرعه کشی لیگ به شرح زیر است:

کشتی آزاد:

گروه A: بیمه رازی ۲- رعد پدافند هوایی تهران ۳- ستارگان کاشان

گروه B: ستارگان ساری ۲- پاس رستم کلا ۳- هیأت کشتی استان البرز

کشتی فرنگی:

گروه A: بیمه رازی ۲- تکتاز نوشهر ۳- پاس ۴- شهدای مدافع حرم قم

گروه B: سینا صنعت ایذه ۲- دانشگاه پیام نور ۳- شرکت حمل و نقل مهام علیان کوهدشت لرستان ۴- هیأت کشتی استان البرز

همچنین بنا به اعلام کمیته لیگ باشگاه های کشور با توجه به درخواست چند تیم دیگر برای حضور در این رقابت ها، تیم های مذکور تا تاریخ ۲۵ فروردین ماه سال ۹۶ برای حضور در لیگ فرصت دارند و در صورتی که تا آن زمان اعلام آمادگی کنند در گروه بندی قرار می گیرند.