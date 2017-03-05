به گزارش خبرنگار مهر، حمید لطف‌اللهیان پیش از ظهر یکشنبه در مراسم گرامیداشت روز درختکاری در اردبیل تصریح کرد: در ابتدای سال جاری سرانه فضای سبز در شهر اردبیل ۷.۱ مترمربع برای هر شهروند بود.

وی افزود: با توسعه ۲۰ هکتاری فضای سبز و رساندن آن به ۳۷۳ هکتار سرانه فضای سبز شهر اردبیل به ۷.۷ مترمربع برای هر شهروند افزایش یافت.

شهردار اردبیل با تأکید به ایجاد و بهسازی پارک‌ها و بوستان‌های متعدد در سال جاری متذکر شد: با این وجود اقدامات صورت گرفته کافی نیست و سرانه فضای سبز در سطح کشور ۱۲ مترمربع برای هر فرد است.

لطف‌اللهیان متذکر شد: شهرداری اردبیل توسعه ۲۰ هکتار دیگر فضای سبز شهر اردبیل در سال آینده را در دستور کار دارد و به نظر می‌رسد می‌توان سرانه فضای سبز شهری را در سال آینده به ۸.۳ مترمربع افزایش داد.

وی با تأکید به اینکه ارقام ذکر شده سرانه خالص فضای سبز منهای فضای سبز ادارات و دانشگاه‌ها است، افزود: در صورتی که برنامه‌های پیش بینی شده محقق شود تا چهار سال آینده به سرانه ۱۲ مترمربعی برای هر شهروند دست خواهیم یافت.

شهردار اردبیل به کاشت ۳۵ هزار نهال سازگار با اقلیم شهر اردبیل در سال جاری اشاره و تأکید کرد: در سال آینده نیز کاشت ۶۵ هزار نهال درخت و درختچه در دستور کار است که آغاز به کار کاشت آن از روز درختکاری تعیین شده است.

لطف‌اللهیان همچنین به کاهش ۵۰ درصدی کاشت چمن به دلیل مصرف بالای آبی آن در سال جاری اشاره کرد و گفت: با توجه به محدودیت منابع آبی نیازمند نگاه علمی در توسعه فضای سبز هستیم.

وی تصریح کرد: در کاشت درختان عمدتاً گونه‌های کم‌مصرف آبی انتخاب می‌شود و کاشت چمن نیز به نصف کاهش یافته است؛ چراکه هزینه نگه‌داری و کاشت بالا و مصرف آبی بالایی دارد.

شهردار اردبیل به توسعه ۴.۵ کیلومتری شبکه آبیاری نوین اشاره کرد و افزود: شهرداری اردبیل در توسعه فضای سبز نگاه چند بعدی داشته و به دنبال توسعه متناسب با نیاز و امکانات شهری است.