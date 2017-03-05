۳۴۵۰ خانوار تحت حمایت کمیته امداد ورامین پشتیبانی ویژه می شوند

حسین فتح آبادی همزمان با هفته احسان و نیکوکاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کارت پوشاک ویژه خریدهای نوروزی بین مددجویان کمیته امداد ورامین در حال توزیع است.

وی افزود:حمایت از اقشار ضعیف جامعه به خصوص در ایام سال نو بسیار اهمیت می یابد،نمی خواهیم فرزندان خانواده های مستمند در این ایام در حسرت مواردی باشند که نیاز طبیعی یک کودک و یک خانواده است.

این مسئول اضافه کرد: تعداد ۳۴۵۰ خانواده تحت حمایت امداد شهرستان ورامین می باشند که برای همه این خانوارها طرح های پشتیبانی ویژه در نظر گرفته شده است.

فتح آبادی افزود: به تناسب خانوارهای تحت حمایت در گروه های از ۱ تا ۵ نفره تقسیم بندی شدند و بر حسب این تقسیم بندی پوشاک و حمایت ها از این خانواده ها انجام می شود.

وی گفت: خانواده های تحت پوشش می توانند به فروشگاه های اتکا مراجعه کرده و توسط کارت های پوشاک خود اقدام به خرید اقلام مورد نیاز بکنند.

رییس کمیته امام خمینی(ره) شهرستان ورامین گفت:با توجه به ایام پایانی سال و در جهت دستگیری از نیازمندان این نهاد آمادگی دریافت کمکهای نقدی و غیر نقدی از خیرین و مردم نوع دوست را دارد.

فتح آبادی از مردم خیر و نیکوکار ورامین درخواست کرد در جشن نیکوکاری در روز پنج شنبه مورخه ۱۹ اسفند شرکت کنند.