ارائه ۸۵ میلیون نفر بار خدمت درمانی به بیمه شدگان تامین اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مسعود ابوالحلاج افزود: از کل منابع بیمه ای بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه های علوم پزشکی حدود ۴۲ درصد توسط تامین اجتماعی تامین می شود.

وی تاکید کرد: حدود چهار میلیون نفر بار از بیمه شدگان تامین اجتماعی در سال ۹۴ در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور بستری شدند.

ابوالحلاج ادامه داد: طبق مطالعه بهره مندی از خدمات سلامت بار بستری در کشور حدود ۱۱ درصد است، به عبارت دیگر این میزان از مردم در سال بستری می شوند و از این تعداد حدود ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر بار در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه های علوم پزشکی بستری می شوند که ۴ میلیون نفر بار آنها بیمه شدگان تامین اجتماعی هستند.

وی افزود: با توجه به کل بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی می توان گفت تمامی بیمه شدگان این سازمان حداقل سالی یک بار در بیمارستان های دانشگاه های علوم پزشکی بستری شده و خدمات دریافت کرده اند.

ابوالحلاج گفت: همچنین، بیش از ۵۰ درصد مراجعین سرپایی بیمارستان های دانشگاه های علوم پزشکی (حدود ۸۵ میلیون نفر بار)، از بیمه شدگان تامین اجتماعی هستند.