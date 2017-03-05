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۱۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۰۸

در بیمارستان های وزارت بهداشت صورت گرفت؛

ارائه ۸۵ میلیون نفر بار خدمت درمانی به بیمه شدگان تامین اجتماعی

ارائه ۸۵ میلیون نفر بار خدمت درمانی به بیمه شدگان تامین اجتماعی

رئیس مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت گفت: در سال ۹۴ حدود چهار میلیون نفربار مراجعه بستری و ۸۵ میلیون نفربار مراجعه سرپایی بیمه شدگان تامین اجتماعی را داشته ایم.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مسعود ابوالحلاج افزود: از کل منابع بیمه ای بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه های علوم پزشکی حدود ۴۲ درصد توسط تامین اجتماعی تامین می شود.

وی تاکید کرد: حدود چهار میلیون نفر بار از بیمه شدگان تامین اجتماعی در سال ۹۴ در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور بستری شدند.

ابوالحلاج ادامه داد: طبق مطالعه بهره مندی از خدمات سلامت بار بستری در کشور حدود ۱۱ درصد است، به عبارت دیگر این میزان از مردم در سال بستری می شوند و از این تعداد حدود ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر بار در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه های علوم پزشکی بستری می شوند که ۴ میلیون نفر بار آنها بیمه شدگان تامین اجتماعی هستند. 

وی افزود: با توجه به کل بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی می توان گفت تمامی بیمه شدگان این سازمان حداقل سالی یک بار در بیمارستان های دانشگاه های علوم پزشکی بستری شده و خدمات دریافت کرده اند.

ابوالحلاج گفت: همچنین، بیش از ۵۰ درصد مراجعین سرپایی بیمارستان های دانشگاه های علوم پزشکی (حدود ۸۵ میلیون نفر بار)، از بیمه شدگان تامین اجتماعی هستند.

کد مطلب 3923736
حبیب احسنی پور

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