پیش ثبت نام مجتمع آموزش تربیتی هدی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کبیری در مصاحبه مطبوعاتی که قبل از ظهر یکشنبه در سالن جلسات جامعه الزهرا(س) برگزار شد، اظهار داشت: پیش ثبت نام برای سال تحصیلی آینده در تمامی مقاطع تحصیلی، ابتدایی، متوسطه اول و دوم و پیش دبستانی در مجتمع آموزشی تربیتی هدی جامعه الزهرا(س) آغاز شده است و امسال برای اولین بار در شیفت بعد از ظهر نیز از علاقمندان پیش دبستانی پذیرش خواهیم داشت.

وی با بیان این که واحدهای آموزشی ظرفیت خاصی دارند، ابراز کرد: در پیش دبستانی ۱۴۰ نفر برای نوبت صبح و همین تعداد برای شیفت عصر‏؛ دبستان ۲۵۰ نفر در پایه‌های مختلف و در مقطع دبیرستان نیز ۲۰۰ نفر ظرفیت پذیرش وجود دارد.

مدیر مجتمع آموزشی تربیتی هدی در این باره ادامه داد: برای دبیرستان معارف نیز در سال تحصیلی آینده ۱۲۰ نفر پذیرش خواهیم داشت.

وی افزود: ‌از امروز ۱۵ اسفندماه پیش ثبت نام در سایت جامعه الزهرا(س) آغاز شده و تا اول اردیبهشت‌ماه ادامه دارد.

آزمون کتبی ۲۲ اردیبهشت ۹۶

کبیری با بیان اینکه آزمون کتبی نیز از ثبت نام شدگان در ۲۲ اردیبهشت‌ماه گرفته می‌شود، اظهار داشت: هر نفر پایه تحصیلی قبل از ثبت نام خود را امتحان خواهد داد و به شرط قبولی در آزمون و پس از آن در ارزیابی حضوری در تیرماه، پذیرش نهایی خواهد شد.

وی اظهار کرد: ارزیابی حضوری دبستان و پیش دبستانی‌ها به دلیل نداشتن آزمون کتبی از ۱۶ اردیبهشت ۹۶ آغاز می‌شود.

مدیر مجتمع آموزشی تربیتی هدی بیان کرد: دانش آموزانی که معدل بالای ۱۹ را در دبیرستان هدی کسب کنند می‌توانند بدون آزمون در جامعه الزهرا(س) جذب شوند.