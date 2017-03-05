محرومیت ها را لمس می کنم/ بزودی هیاتی عازم «بدره» می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی، نوشت: سفر چهار روزه‌ام به استان‌های ایلام و خوزستان، مثل سفرهای استانی دیگر برایم بسیار شیرین و لذتبخش بود؛ سفرهایی که در آنها با مردمانی بی‌ریا و صادق و مهربان هم کلام می‌شوم، کنارشان می‌نشینم و محرومیت‌های‌شان را با گوشت و پوست لمس می‌کنم و تمام تلاشم این است که به عنوان یک پزشک، یک وزیر و کارگزار دولت، گرهی از مشکلات درمانی آنها باز کنم.

سفر به ایلام و شهرستان «بدره» اما با حاشیه‌ای تلخ همراه شد که خود معلول علل و عواملی دیگر بود. بالاخره ما انسانیم و گاه در شرایطی خاص، ناخواسته به گونه‌ای رفتار می‌کنیم که خود نمی‌خواهیم. با این حال باور دارم که هیچ دلیلی نباید سبب می‌شد رفتاری تند از من سر بزند؛ پس وقتی آرام شدم یکبار دیگر با خود عهد کردم در برابر اهریمن درون بایستم و اجازه ندهم به بهانه‌ای، آن برخورد را برایم موجه جلوه دهد؛ که آموخته‌ایم این توجیهات، آرام آرام آدمی را به غفلتی می‌کشاند که شایسته شرافت انسانی نیست.

از این رو در مکالمه‌ای تلفنی از فرماندار محترم «بدره» عذرخواهی کردم و از مردم مهربان آن دیار و همه هموطنانم نیز پوزش می‌طلبم. آرزو می‌کنم خدای مهربان همه ما را از شر نفس اماره در امان نگاه دارد و فرهنگ عذرخواهی در برابر اشتباه را در میان یکایک ما، به‌ویژه اگر مقام و مسئولیتی داریم، گسترش دهد. مرا نیز به خود وامگذارد و از یادم نبرد که من از جنس همان یاران و همرزمان دوران جهاد سازندگی و دفاع مقدس هستم، نه از جنس سیاست.

همین جا به مردم عزیز بدره نیز می‌گویم به زودی هیاتی را به آنجا اعزام خواهم کرد که کاستی‌های منطقه را بار دیگر و دقیق‌تر بررسی کنند تا اگر خستگی، عصبانیت و ازدحام آن روز کاری باعث تضییع حقی از مردم آن شهر حدودا پنج هزار نفری شده، حقوق آنها را تا جایی که قانون اجازه می‌دهد و در توان دولت است، ادا کنم.