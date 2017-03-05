حامد کرزای:هرگز خط مرزی «دیورند» را به رسمیت نخواهیم شناخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ««رها»، «حامد کرزی» رئیس جمهور پیشین افغانستان با انتشار مطلبی بر صفحه توئیتر خود نوشت: دولت پاکستان هیچ اختیار قانونی ندارد تا شرایط خود را در رابطه به خط مرزی دیورند به افغانستان دیکته کند.

وی افزود: همزمان با آن که ما خواستار آزادی مردم مناطق قبیله ای فدرال از قوانین اسلام آباد و دیگر اقدامات سرکوب گرایانه هستیم، به دولت پاکستان یادآور می شویم که افغانستان خط دیورند را به رسمیت نشناخته و نخواهد شناخت.

لازم به ذکر است که این اظهارات کرزی پس از آن صورت می گیرد که پس از حمله انتحاری اخیر در ایالت «سند» پاکستان که منجر به کشته شدن بیش از ۸۰ نفر و زخمی شدن ۳۴۵ تن شد، اسلام آباد با متهم دانستن کابل در این حمله، گذرگاه مرزی «تورخم» و «سپین بولدک» را به روی اتباع افغانستان بست و مجوز شلیک به اتباع این کشور که به صورت غیر قانونی قصد عبور از این مرز را دارند نیز صادر کرد.

اکنون حدود ۲ هفته از بسته شدن گذرگاه تورخم می گذرد و دولت پاکستان هیچ اقدامی برای بازگشایی آن نکرده است.