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۱۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۲۹

کشف ۶۰ گونه ماهی جدید در خلیج مکزیک

کشف ۶۰ گونه ماهی جدید در خلیج مکزیک

به نظر می رسد نشت نفت به خلیج مکزیک در سال ۲۰۱۰ میلادی تاثیر کمی بر این اکوسیستم داشته زیرا محققان ۶۰ گونه ماهی جدید در آبهای آن شناسایی کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، گروهی از اقیانوس شناسان در تحقیقی برای بررس تاثیرات نشت۳.۱۹ میلیون بشکه نفت در خلیج مکزیک، یکی از بزرگترین فجایع زیست محیطی عصر حاضر، متوجه شدند حیات دریایی منطقه درحال رشد است!

تریسی ساتون یکی از اقیانوس شناسان دانشگاه Nova Southeastern در این باره می گوید: تاکنون بیش از ۶۰ گونه ماهی در خلیج مکزیک کشف شده که قبلا اینجا زندگی نمی کرده اند. علاوه بر این حداقل ۷ نوع آبزی از گونه های ناشناخته نیز کشف کرده ایم.

این پروژه هنوز ادامه دارد. در حال حاضر دانشمندان مشغول مقایسه توالی دی ان آ این حیوانات با نمونه های موجود در «مخزن اطلاعات ژنوم حیوانات» هستند تا گونه آنها را تعیین کنند.

با این وجود دانشمندان معتقدند کشف گونه های ناشناخته چندان عجیب نیست زیرا ۹۵ درصد از اقیانوس های جهان هنوز بررسی نشده اند بنابراین برای تعیین میزان دقیق خسارت باید  مبنای حیات در خلیج مکزیک را بررسی کرد.

کد مطلب 3923753

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