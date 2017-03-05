خبرگزاری مهر - گروه استانها - حسین غلامی: شهرستان گناوه با مساحتی حدود یکهزار و ۸۳۷ کیلومترمربع در ساحل شمالی خلیج فارس قرار دارد. این شهرستان از شمال غربی به شهرستان دیلم، از شمال شرقی به استان فارس، از مشرق به شهرستان دشتستان، از جنوب به شهرستان بوشهر و از مغرب به خلیج فارس منتهی می شود.
شهرستان گناوه در شمال استان بوشهر واقع شده است و به علت برخورداری از سواحل ماسهای بسیار زیبا از جاذبههای طبیعی فراوانی برخوردار است.
از گناوه قدیم نقاطی باقی مانده است که امروزه به نام های تیرسول (شن فشرده)، تل گنبد، تل گوری، تل مناره، و بالاخره تل امام زاده خوانده میشود. در ویرانههای اطراف گناوه، گوپال ( گل پخته استوانهای شکل به صورت سفال زرد یا سرخ رنگ که آن را به عنوان گلوله با منجنیق بر سر دشمن میریختند) فراوان به چشم میخورد.
ساکنان این شهرستان از اقوام مختلفی تشکیل شدهاند. مهاجرینی که اغلب از دهستان لیراوی (دیلم) و روستاهای اطراف شهرستان به آن مراجعه کردهاند عمدتا ریشههای لری دارند. اعراب نیز محله مخصوص خود را داشته و همچنین از اقوام دشتی نیز عدهای در گناوه ساکن هستند.
گناوه میزبان مسافران نوروزی
شهرستان گناوه در سالهای اخیر یکی از پر رونقترین شهرهای گردشگری جنوب کشور بوده است که مردم ایران از هر فرصتی برای سفر به این شهر استفاده میکنند تا از مناظر طبیعی و بازار این شهر استفاده کنند.
شهرداری گناوه تلاش داشته است تا هرساله وضعیت مناسبتر و مطلوبتری برای حضور مسافران نوروزی مهیا کنیم و افزایش حضور مردم به نسبت سال گذشته بیانگر موفقیت در دستیابی به این هدف است.
دشتهای سبز و سواحل ماسهای
جاذبه های گردشگری شهرستان گناوه که در این فصل با فرشی از علفزارها و گلهای بهاری از دامنه کوههای زاگرس در شرق تا کرانه خلیج نیلگون فارس در غرب آراسته شده سیاحان و گردشگران را به سوی خود فرا میخواند.
طبیعت سحرانگیز شهرستانهای شمالی استان بوشهر در امتداد جلگه حاصلخیز خوزستان همه ساله برخلاف دیگر مناطق کشور در فصل زمستان پذیرای بهار است، به طوری که هنوز نیمه دوم آخرین ماه زمستان فرا نرسیده دشتها مملو از گلهای رنگارنگ بهاری است، درختان شکوفه دادهاند و نخیلات که همچون کمربند سبزی بسیاری ازشهرها و روستاهای این منطقه را در بر گرفتهاند، به ثمر نشستهاند.
سواحل ماسهای خلیج فارس در شهرستان گناوه که مملو از صدفهای دریایی است و مرغان دریایی با صداهای عجیب و غریب خود برای یافتن طعمهای در آن جولان میدهند، جاذبه دیگری از طبیعت زیبای این منطقه است.
قایقهای کوچک صیادی که درامتداد ساحل سینه امواج را میشکافند تا تورهای ماهیگیری خود را در صیدگاهها بگسترانند و یا گرگورها را از اعماق دریا بیرون بکشند، هر گردشگری را برای ساعتی در ساحل محسور خود میکند.
بازارهای تجاری بندر گناوه و ریگ نیز که مملو از کالاهای خارجی با قیمتهای ارزان و مناسب است جاذبه دیگری برای گردشگرانی است که روزهای تعطیل خود بهویژه در ایام نوروز به این منطقه از سرزمین پهناور ایران سفر میکنند.
در چند سال اخیر به علت رشد شتابان تجارت و عرضه ارزان اجناس خارجی در سایتهای تجاری بندر گناوه، بیشترین آمار گردشگران کشور را این بنادر به خود اختصاص دادهاند و میزان درآمد حاصل از گردشگری در این مناطق نیز به چندین برابر نسبت به گذشته رسیده است.
نقاط گردشگری گناوه
وجود آثار و اماکن تاریخی و مذهبی که با سبک اصیل ایرانی و باقدمتی دیرینه در این مناطق بجا مانده و کارگاههای صنایع دستی نظیر لنجسازی ، گرگوربافی و گبهبافی از دیگر جاذبههای این مناطق شمالی استان بوشهر است.
پهلوگیری شناورهای تجاری و ماهیگیری در لنگرگاهها و هیاهوی صیادان و ملوانانی که آبزیان صید شده را از انبار شناورها تخلیه میکنند و بارهای تجاری را در گمرک پیاده میکنند برای گردشگران توجهبرانگیز ودیدنی است.
بنای مذهبی امامزاده «سلیمان بن علی» که وی را از فرزندان حضرت امام سجاد(ع) میدانند و بیبیمریم، تل گوری و شاه صدرالدین نیزمهمترین امکان تاریخی و مذهبی شهرستان گناوه است که در ایام نوروز پذیرای هزاران زایر و گردشگر از نقاط مختلف است.
بازدید از اماکن مذهبی و تفریحی «آقا ابوالحسن»، قدمگاه حضرت عباس و امیرالمومنین (ع) و همچنین جنگلهای طبیعی ودست کاشت «چاهک» و «کلر وکمالی» در شهرستان گناوه از دیگر برنامههای گردشگرانی است که در ایام نوروز به این مناطق جنوبی کشور سفر میکنند.
بندرریگ ازتوابع شهرستان گناوه که شهرنشینی در آن چند قرن قدمت دارد و شخصیت بزرگی همچون «میرمهنا» از مبارزان جنوب در مقابل اشغالگران پرتغالی در آن زندگی کرده نیز اماکن تاریخی و تفریحی متعددی دارد.
جزیرههای «مستر» و همچنین جزیره «میرمهنا» که بتازگی توسط هیات دولت به عنوان مکان گردشگری استانی اعتبار قابل توجهی به آن اختصاص یافته، همه ساله گردشگران زیادی را به خود جلب میکند.
همچنین برج «حسینیه خان» در این بندر که به عنوان میراث فرهنگی ثبت و بتازگی ترمیم شده از مکان تاریخی این بندر به شمار میاید.
چرخ اقتصاد گناوه بر مدار ماهی گیری، کشاورزی، دامداری و تجارت با کشورهای حوزه خلیج فارس در گردش است. تجارت و ماهی گیری که مهمترین منبع درآمد اهالی این شهر را تشکیل می دهد، مهمترین رشته اقتصادی بخش گناوه را به وجود آورده است.
کشاورزی به علت کمبود آب کشاورزی، منحصر به هرس و نگه داری درختان خرما و کشت دیمی گندم و جو بوده است و به زحمت تکاپوی احتیاجات محلی را تامین می کند اما خرما مانند بیش تر نواحی ساحلی خلیج فارس بازده خوبی داشته و جزواقلام صادراتی این بخش محسوب میشود.
دامداری نیز با بهره اندک در بعضی نقاط رایج بوده و شامل گاو و بز می گردد. گناوه هم از نظر کشاورزی و هم از نظر تجاری و عملیات بندری و ترخیص کالا و نیز از نظر توسعه صنایع کوچک دارای استعداد بسیار است.
بازار گناوه، دبی ایران
مجاورت شهر گناوه با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس تعاملات گسترده تجار این بندر با کشورهای عربی را در پی داشته است و معاملات تجاری بین بازرگان کشورهای عربی با تجار و بازاریان گناوه، این بندر را به یکی از پر رونقترین بازارهای ایران بدل کرده است.
بازارهای گسترده و تجار متعدد بند گناوه سبب شده است تا بازار این بندر توان بالایی برای تامین اجناس خارجی مورد نیاز مردم و مسافران و گردشگران را در این شهر فراهم کرده است.
هر ساله خیل عظیم مسافران نوروزی که به استانهای جنوبی کشور سفر میکنند، برای خرید به بازار گناوه میروند تا خرید خود را انجام دهند و رهاوردی مناسب با قیمتی نازل را تهیه کنند.
اغلب اجناس موجود در بازار گناوه وارداتی هستند و این بازار به بازار اجناس خارجی معروف است. اجناس خارجی مارکدار و یا بیمارک به وفور در این بازار یافت میشود.
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