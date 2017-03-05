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۱۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۲۹

با هدف ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست؛

نخستین نمایشگاه زمین پاک در کرمانشاه برپا شد/ نمایش ۱۵۷ اثر

نخستین نمایشگاه زمین پاک در کرمانشاه برپا شد/ نمایش ۱۵۷ اثر

کرمانشاه- با هدف ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست نخستین نمایشگاه زمین پاک با نمایش ۱۵۷ اثر در کرمانشاه برپا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نمایشگاه زمین پاک امروز یکشنبه و با مشارکت آموزش و پرورش استان کرمانشاه و برخی از دستگاه‌ها و نهادهای دیگر استان در محل هنرستان تلاش کرمانشاه برپا شد.

این مراسم به همت گروه آموزشی گرافیک استان کرمانشاه برگزار شد و در این نمایشگاه ۱۵۷ اثر شامل  ۴۷ پوستر، ۵۲ تصویرسازی، ۵۵ عکس و ۳ نقاشی در معرض نمایش قرار گرفته است.

هدف از برپایی نمایشگاه فوق  پیگیری دغدغه های زیست محیطی نظیر آلودگی هوا و انقراض نسل ها و هم چنین پویا تر کردن هنرجویان رشته های هنری  در این راستا است.

در نمایشگاه زمین پاک، ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست اصلی ترین هدف نمایشگاه فوق است و آثار برتر نمایشگاه در ۴ رشته مذکور در پایان تجلیل خواهند شد.

همچنین در پایان نمایشگاه گواهینامه حضور به دانش آموزان و هنرجویان شرکت کننده در این نمایشگاه اعطا می شود.

کد مطلب 3923766

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