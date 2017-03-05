۳۱۷ شکارچی متخلف در اردبیل دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از محیطزیست اردبیل، ظهر یکشنبه محمد خداپرست با اعلام این خبر تصریح کرد: علاوه بر این ۲۰ قبضه اسلحه قاچاق نیز در این مدت کشف و ضبط شده است.
وی با تأکید بر نقش مشارکت عمومی و جوامع محلی در حفاظت از محیطزیست اضافه کرد: بر اساس اصل پنجاهم قانون اساسی حفاظت از محیطزیست وظیفهای عمومی است و برای حفظ تنوع زیستی همه باید احساس مسئولیت کنیم.
مدیرکل حفاظت از محیطزیست استان همچنین به درمان و رهاسازی ۲۰۰ مورد حیاتوحش در کلینیک تخصصی حیاتوحش استان اشاره کرد و افزود: با افتتاح کلینیک تخصصی حیاتوحش از شهریورماه ۹۵ روند درمان و مراقبت از حیاتوحش آسیبدیده در استان تسریع شده است.
خداپرست تأکید کرد: شعار امسال روز جهانی حیاتوحش «به صدای جوانان گوش فرا دهید» انتخاب شده است که نشان دهنده لزوم توجه به نسل جوان و ارائه آموزشهای لازم در جهت حفاظت از حیاتوحش است.
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