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۱۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۳:۰۹

مدیرکل محیط‌زیست اردبیل:

۳۱۷ شکارچی متخلف در اردبیل دستگیر شدند

۳۱۷ شکارچی متخلف در اردبیل دستگیر شدند

اردبیل – مدیرکل حفاظت از محیط‌زیست استان اردبیل از دستگیری ۳۱۷ مورد شکارچی متخلف در استان طی سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از محیط‌زیست اردبیل، ظهر یکشنبه محمد خداپرست با اعلام این خبر تصریح کرد: علاوه بر این ۲۰ قبضه اسلحه قاچاق نیز در این مدت کشف و ضبط شده است.

وی با تأکید بر نقش مشارکت عمومی و جوامع محلی در حفاظت از محیط‌زیست اضافه کرد: بر اساس اصل پنجاهم قانون اساسی حفاظت از محیط‌زیست وظیفه‌ای عمومی است و برای حفظ تنوع زیستی همه باید احساس مسئولیت کنیم.  

مدیرکل حفاظت از محیط‌زیست استان همچنین به درمان و رهاسازی ۲۰۰ مورد حیات‌وحش در کلینیک تخصصی حیات‌وحش استان اشاره کرد و افزود: با افتتاح کلینیک تخصصی حیات‌وحش از شهریورماه ۹۵ روند درمان و مراقبت از حیات‌وحش آسیب‌دیده در استان تسریع شده است.

خداپرست تأکید کرد: شعار امسال روز جهانی حیات‌وحش «به صدای جوانان گوش فرا دهید» انتخاب شده است که نشان دهنده لزوم توجه به نسل جوان و ارائه آموزش‌های لازم در جهت حفاظت از حیات‌وحش است.

کد مطلب 3923792
محمد میرزایی ناطق

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