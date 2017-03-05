راه اندازی خانه جوانان ۴ شهر استان همدان در اسفندماه

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی معاونت جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان، اسدالله ربانی گفت: خانه جوانان شهرهای همدان، فامنین، بهار و ملایر با حضور معاون ساماندهی امور جوانان، مدیر کل مشارکت های اجتماعی و مدیر کل طرحهای ملی وزارت ورزش و جوانان و استاندار همدان ۱۹ اسفندماه افتتاح می شود.

ربانی مهر گفت: راه اندازی خانه جوانان در استانها از برنامه های وزیر ورزش و جوانان است و سعی شده با برنامه ریزی خوب برای خانه جوانان زمینه فعالیت این قشر در بحث غنی سازی اوقات فراغت تسهیل شود و آنها بهتر بتوانند فعالیت کنند.

وی گفت: خانه جوانان می تواند محلی برای تمرکز فعالیت جوانان در حوزه آسیب های اجتماعی، اردوی گردشگری و هویتی، برنامه های ورزشی و کارگاههای آموزشی باشد.

معاون جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان گفت: در خانه جوانان همدان، کافه کتاب، دبیرخانه مجمع عمومی سمن ها، اتاق مخصوص کارگاههای آموزشی، دبیرخانه اوقات فراغت، مشاوره خانواده و طرح همسان گزینی پیش بینی شده است.

ربانی مهر گفت: طی ماه گذشته و در سفر وزیر ورزش و جوانان به استان همدان سمن سرای جوانان با حضور معاون ساماندهی وزارت ورزش و جوانان راه اندازی شد و دبیرخانه تخصصی سمن ها در حوزه آسیب های اجتماعی، خیریه، علمی و پژوهشی و گردشگری و محیط زیست در سمن سرا مستقر شدند.