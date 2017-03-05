به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سعید روحانی در مصاحبه مطبوعاتی که ظهر یکشنبه در محل دبیرخانه کانونهای مساجد استان قم برگزار شد، اظهار داشت: در سال ۹۵ با ۳۷۵ کانون مسجد در استان قم تفاهم نامه جامع منعقد شده است که این کانونها ۳۹ هزار و ۴۰۰ نفر عضو دارند.
برگزاری طرح تلاوت نور در ۳۷۵ کانون مسجد
وی با اشاره به اینکه ۲۸۵ کتابخانه در کانونهای مساجد داریم که این کتابخانهها ۱۵ هزار نفر عضو دارند، ادامه داد: ۳۷۵ کانون مسجد نیز تحت پوشش طرح تلاوت نور هستند و ۳۰ کانون نیز مرکز خانههای نور بودند که بصورت ویژه در مباحث قرآنی فعالیت میکردند.
مسئول دبیرخانه کانونهای مساجد استان قم افزود: کانونهای مساجد در طول سال برنامههای فرهنگی، آموزشی، مهارتهای علمی و... متناسب با ایام سال تحصیلی، ماه رمضان و تابستان برگزار میکنند.
حجت الاسلام روحانی با اشاره به برنامههای برگزار شده در سال ۹۵، گفت: در حوزه آموزش و مهارت ۱۰ عنوان برنامه، ۱۹۱ جلسات تفسیر هفتگی، ۱۲۹ حلقه درسی، ۲۰۵ جلسه اتاق فکر، ۲۴۷ جلسه آموزشی خانههای بهشتی مخصوص والدین، ۲۳۸ جلسه پرسمان جوان، ۱۸۷ کلاس مهارتی، ۵۸ جلسه کلاس فنی و ۲۲۷ کلاس هنری برگزار شده است.
وی بیان کرد: در حوزه فرهنگ و هنر ۱۳۵ جلسه قرآنی، ۱۵۸ جلسه هیئت قرآنی، ۲۸ جزء خوانی در مساجد، ۱۹۴ جلسه هیئت هفتگی، ۲۴۲ محفل نماز یاور ویژه نوجوان، ۲۶۵ دیدار با خانواده شهدا، ۶۵ جلسه گروه سنگر نت برگزار شده است.
مسئول دبیرخانه کانونهای مساجد استان قم با اشاره به اینکه ۲۶۶ سانس استخر و ۱۲۹ سالن بازی و ۱۶۸ مورد برنامه شهر بازی برای اعضای کانون درنظر گرفته شد، دامه داد: در حوزه تفریحات سالم نیز ۶۳ اردوی مشهد و راهیان نور، ۱۵۸ اردوی یک روزه، ۵۰ اردوی دو روزه، ۱۶۳ اردوی درون استانی، ۲۳۲ اردوی درون شهری برگزار کردیم.
برگزاری برنامه لالههای زینبی
حجت الاسلام روحانی با اشاره به برنامههای ستادی دبیرخانه کانونهای مساجد استان قم، بیان کرد: یکی از اقدامات مهم معاونت فرهنگی و هنری برگزاری برنامه لالههای زینبی برای شهدای مدافع حرم بود.
وی با اشاره به اینکه المپیاد ورزشی نیز با همکاری اداره کل ورزش وسازمان فرهنگی هنری ورزشی شهرداری برگزار شد، ادامه داد: ترتیل خوانی در حرم مطهر ویژه نوجوانان یکی دیگر از برنامههای مهمی است که با کمک کانونهای مساجد استان قم هر ساله برگزار میشود.
برگزاری کارگاه آموزشی روش ارائه مفاهیم غدیر
مسئول دبیرخانه کانونهای مساجد استان قم تصریح کرد: معاونت آموزش و پژوهش نیز ۱۰۸۵ روحانی متخصص در زمینه کودک و نوجوان به کانونهای مساجد اعزام میکند و ۱۷۵ جلسه طب اسلامی نیز در مساجد برگزار شد.
حجت الاسلام روحانی با اشاره به اینکه دومین دوره سفیران آسمانی ویژه ائمه جماعات نیز در قم برگزار شد، بیان داشت: برگزاری کارگاه آموزشی روش ارائه مفاهیم غدیر نیز از دیگر برنامههای است که توسط معاونت آموزش و پژوهش برگزار شد.
وی با اشاره به فعالیتهای مختلف معاونت خواهران دبیرخانه کانونهای مساجد استان قم، گفت: برگزاری برنامه قرآنی مدهامتان وجلسات آموزشی رابطین زن و نظام خانواده و طرح کتابخوان فهیم از جمله برنامههای این معاونت است.
مسئول دبیرخانه کانونهای مساجد استان قم اضافه کرد: تبیان گردی، جلسات فصلی و منطقهای، تأسیس خانه فرهنگی دیجیتال، برگزاری اردوی فرهنگی تفریحی مدیران و کارکنان کانونهای مساجد با محوریت آموزش از اقدامات معاونت توسعه و ساماندهی دبیرخانه کانونهای مساجد استان قم است.
تقدیر از سطوح مختلف کانونهای مساجد
حجت الاسلام روحانی عنوان کرد: تهیه گزارشهای مستند از فعالیتهای انجام شده کانونهای مساجد، برپایی نمایشگاه توانمندیهای کانونها و تبلیغات برنامههای مختلف برعهده معاونت ارتباطات است.
وی با اشاره به اینکه معاونت اداری و پشتیبانی نیز تأمین تجهیزات و امضای قراردادها برعهده دارد، یادآور شد: پنج شنبه ۱۹ اسفندماه همایشی به مناسبت سالروز تأسیس کانونهای فرهنگی هنری مساجد در سالن همایشهای شهرداری قم برگزار میشود که برنامههای سالانه دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد رسانهای میشود.
مسئول دبیرخانه کانونهای مساجد استان قم با بیان اینکه این برنامه ساعت ۱۵ تا ۱۷ برگزار میشود، اضافه کرد: دراین همایش از کانونهای مساجد در سه سطح فعال، پویا و پیشرو تقدیر میشود.
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