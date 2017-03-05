به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای درصد و نهمین نشست خبری هفتگی، ضمن تبریک هفته منابع طبیعی، اظهارداشت: همه مسئولان باید نسبت به تخریب منابع طبیعی توجه ویژه داشته باشند. حقیقتا آنچه در برخی از استان ها رخ می‌دهد، بسیار دردناک است. ایکاش دولت در خصوص مشکلات استان خوزستان تلاش‌ها را زودتر شروع می‌کرد، توقع مردم این است که دولت کارهایی را انجام دهد که در تراز مردم باشد

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به فعالیت قوه قضائیه در این خصوص گفت: در رابطه با مشکلات محیط زیستی، قوه قضائیه با متخلفان برخورد کرده و در این جهت، دادسرای انفال و منابع طبیعی در تهران آغاز به کار کرده است.

محسنی اژه ای افزود: انشاالله دولت و مجلس عنایت کرده و بودجه ای که از سال‌های قبل باید به طرح «کاداستر» اختصاص می یافت، تعلق گیرد. اگر این طرح در کل کشور از جمله منابع طبیعی و شهری اجرا شود، از بسیاری از تصرفات جلوگیری می شود.

معاون اول قوه قضائیه به تماس های تلفنی مردمی با قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: در بهمن ماه از طریق وب و تلفن همراه، ۲۰۰ هزار تماس صورت گرفته که بیش از ۸۰ هزار از این موارد، مربوط به مشاوره حقوقی بوده است.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: ۱۳۰۰ مورد هم از کل تماس ها انتقاد و پیشنهادات بوده است.

نجات ۳۲۸ نفر از قصاص

محسنی اژه‌ای گفت: در بهمن ماه و نیمه دوم دیماه، در ۴۵ روز منتهی به نیمه اسفند ۲۸ نفر از کسانی که حکم قصاص داشتند، اولیای دم از حق خود صرف نظر کردند و فرد محکوم که می‌توانست سلب حیات شود، از قصاص نجات پیدا کرد.

وی ادامه داد: این مسئله امر مطلوبی است و سفارش هم شده است. از ابتدای سال تا پایان بهمن‌ماه ۳۲۸ مورد از حق قصاص صرفنظر شده است. برخی به طور کلی رضایت مطلق می دهند و برخی تنها از قصاص صرف‌نظر می کنند و با مبلغی مصالحه می کنند. این مبلغ ممکن است بیشتر از دیه باشد یا به همان اندازه دیه و یا کمتر از دیه باشد.

نامه احمدی نژاد به ترامپ

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه رهبری بارها اعلام کردند که جز در موارد هسته ای نباید با آمریکا مذاکره کرد، اخیرا احمدی نژاد نامه ای به ترامپ نوشته است، آیا این نامه مجوز داشته و خلاف امنیت ملی نیست؟ گفت: آمریکا قابل اعتماد نیست و دشمن و شیطان بزرگ است و باید با این نیت نامه نگاری شود. نیت نویسنده را باید از خود او پرسید.

نامه استخدام های مترو

محسنی اژه ای در خصوص نامه سازمان بازرسی در رابطه با استخدام های مترو، گفت: سازمان بازرسی بدون برنامه، بازرسی ها را انجام می دهد و از هر دستگاهی موضوعات را بازرسی می کند و گزارش ها گاهی تخلفات را احراز و گاهی به مسئولان اعلام می کنند. در شهرداری هم همین طور عمل می کنند. اگر به جرمی برسند به دادسرا می فرستند با این حال این ارسال به معنای اثبات جرم نیست.

وی افزود: در خصوص ارسال این گزارش به دادسرا اطلاعی ندارم.

آزادی یاسین رامین

محسنی اژه ای در خصوص پرونده یاسین رامین گفت: قرار ایشان تخفیف یافته بود و در هفته های اخیر آزاد شده و تا زمان رسیدگی به پرونده آزاد هستند.

پرونده ثامن الحجج

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت پرونده ثامن الحجج گفت: تکلیف بیش از ۹۰ درصد سپرده گذاران این پرونده مشخص شده است.تلاش مضاعف هست که علاوه بر رسیدگی به پرونده قضایی،مردم به پول خودشان برسند تا سه هزار میلیارد باقی مانده هم تعیین تکلیف شود.

پرونده مدیر سابق پرسپولیس

محسنی اژه ای در خصوص بازداشت مدیر سابق پرسپولیس گفت: قرار نهایی برای این پرونده صادر نشده و در مرحله تحقیقات مقدماتی است.

وضعیت بابک زنجانی

معاون اول قوه قضائیه در خصوص پرونده بابک زنجانی گفت: متهم اعلام کرده است که اقدامات لازم را انجام داده است این در حالی است که کوتاهی از سوی بانک مرکری رخ نداده است.

زمینه برای بازگرداندن اموال از سوی وی و شرکایش باشد، استقبال خواهیم کرد.

وی در پاسخ به این سئوال که چندی پیش یکی از اعضای مذاکره کننده به نام "د.ر" بازداشت شده، در صورت تایید آخرین وضعیت این پرونده را بفرمایید، گفت: برای این پرونده قرار نهایی صادر شده است. فردی در این رابطه تحت تعقیب قرار داشت کیفرخواست برای این فرد صادر شد و پرونده به دادگاه رفت.

وضعیت بازداشتی ۲ نفر در پرونده پلاسکو

محسنی اژه ای در پاسخ به سئوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده پلاسکو و اینکه شنیده شده ۲ نفر بازداشتی این پرونده آزاد شده اند، گفت: هیئت تعیین شده مشغول کار هستند و قرار است اعلام نظر بکنند. از آزادی دو نفر اطلاعی ندارم.

محسنی اژه ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه طبق قانون برنامه پنجم توسعه، قوه قضائیه مکلف به ایجاد سامانه ای برای درج آرا بوده است، چرا این محقق نشد، گفت: یکی از این دلایل کمبود بودجه است.البته عین حکم را نمی توان گذاشت و باید پالایشی انجام شود. مرکزی در معاونت آموزشی قوه قضائیه موجود است و احکام در این مجموعه مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.

وضعیت پرونده بانک سرمایه

معاون اول قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت پرونده بانک سرمایه، گفت: این پرونده هنوز دادگاهی نشده و در مرحله دادسرا است. برای برخی از افراد اتهامات جدیدی طرح شده و پرونده در حال رسیدگی است.

بازداشت یک دوتابعیتی

محسنی اژه ای در خصوص دو تابعیتی ها، گفت: یک دو تابعیت ایرانی آمریکایی اخیرا بازداشت شده است و بیش از ۱۰ میلیارد تومان جهت اخذ اقامت برای شهروندان ایرانی گرفته است.

ماجرای هک ایمیل های وزارت نفت

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا موضوع هک ایمیل های وزارت نفت از سوی بابک زنجانی صحت دارد یا خیر، گفت: هک یا غیر هک هنوز ثابت نشده و وزارت اطلاعات و دادستانی مشغول بررسی این موضوع هستند.گاهی برخی از ملاقات کننده ها اقداماتی در حین ملاقات انجام می دهند که غیر قانونی است که از جمله آنها می توان به وارد کردن مواد مخدر اشاره کرد.گاهی برخی از وکلا و ملاقات کننده ها انتقاداتی برای انجام بازرسی دارند.

وی افزود: خود وزارت اطلاعات شاید در راستای این موضوع، درخواست محدود کردن تماس های بابک زنجانی با خانواده خود را داشته است.

پرونده بورسیه ها

محسنی اژه ای در خصوص آخرین وضعیت پرونده بورسیه ها، گفت: بحث تعیین تکلیف از سوی وزارت علوم و ظلم شدن مطرح است.افرادی که این ادعای ظلم را داشتند به دادسرا مراجعه و شکایت کردند.

پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان

وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: یکی از پرونده های سنگین است با این حال به قرار نهایی نرسیده است.

اعلام نرخ دیه

محسنی اژه ای در خصوص اعلام مبلغ نرخ دیه گفت: قیمت شتر و گاو و گوسفند به صورت میدانی اخذ شده و از سوی وزارت دادگستری هم این کار در حال پیگیری است با این حال تا اول سال آینده ، قوه قضائیه فرصت اعلام مبلغ را دارد.

مرخصی مهدی هاشمی در نوروز

وی در پاسخ به این سئوال که علت تمدید مرخصی مهدی هاشمی چیست و آیا باز هم برای عید نوروز به مرخصی می آید، گفت: فعلا این فرد به زندان بازگشته و اتفاقات آینده در آینده مشخص می شود.

۶ متهم پرونده سفارت عربستان روانه زندان شدند

محسنی اژه ای در خصوص آخرین وضعیت پرونده سفارت عربستان گفت: سه نفر از کل ۲۰ نفر تبرئه شدند، ۶ نفر از دادگاه ویژه روحانیت در زندان به سر می برند و تبرئه شدن اکثریت این متهمان صحت ندارد.

یک نفر در دولت گفت از حاکمیت قانون خبری نیست؛ این قابل تعقیب است

محسنی اژه ای با اشاره به هجمه هایی از داخل و خارج بر قوه قضاییه وارد است، گفت: اخیرا از قول یکی از مدیران وابسته به دولت در جایی نقل شده بود که از حاکمیت قانون خبری نیست.

اژه‌ای ادامه داد: کسی این حرف را زده که خودش در جایگاه مهمی بوده، ان شاالله که این حرف درست نباشد اگر درست باشد جفا است و حتی با یک نگاهی قابل تعقیب است.

وی تصریح کرد: چگونه یک فرد وابسته به دولت می گوید از حاکمیت قانون خبری نیست؟ امیدواریم خدا کمک کند و ما به نقطه مطلوب برسیم.

استفاده از رسانه های ضد انقلاب جرم است وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رییس قوه قضاییه گفته است که استفاده از رسانه های ضد انقلاب جرم است ، آیا در بحث پوشش اخبار جرم است یا استفاده به عنوان منبع؟ گفت: آنکه به صورت ابزاری استفاده می کنند جرم است. اگر کسی از یک شبکه ضد انقللاب به عنوان وسیله استفاده کند جرم است. از مطالبی هم که استفاده می کنند اگر خلاف امنیت ملی، توهین و اهانت باشد جرم است. معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه کانون وکلای مرکز به بخشی از قانون سیاست های اصل 44 مبنی بر حذف معیار محدودیت ظرفیت وکلا عمل نکرده و علیرغم درخواست فارغ التحصیلان حقوق موضوع را به دستگاه قضایی ارجاع می دهند. چه نهادی در این زمینه مسئول است؟ گفت: اعتقاد ما براین بوده و هست که مرکز مشاوران قوه قضائیه و وکلا اگر واقعا فضا را بیشتر باز کنند که کسانی که صلاحیت فردی و علمی شان تایید شود بیایند، به نفع مردم است. وقتی وکلا محدود باشند مردم در مضیقه هستند و انتخاب سخت تر خواهد شد.