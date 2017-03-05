همایش کاربردهای ICT در توسعه اشتغال در همدان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی آموزش فنی و حرفه ای استان همدان، همایش کاربردهای ICT در توسعه اشتغال، فناوری های نوین در آموزش های مهارتی، فرصت های جدید اشتغال و تولید ثروت و استانداردسازی و اعتبار بخشی به آموزش های مجازی توسط اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان برگزار شد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان در این همایش گفت: با توجه به رویکرد آموزش در جوامع پیشرفته به آموزش از راه دور که موجب سهولت در دسترسی به منابع آموزشی و همچنین کاهش هزینه آموزش می شود، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور تحول در آموزش با استفاده از زیر ساختهای ict را سرلوحه و اولویت برنامه ریزی آموزشی اعلام کرده است.

علیرضا مهرابی با اشاره به برگزاری همایش کاربردهای ICT در توسعه اشتغال، افزود: این همایش زمینه ساز هم اندیشی و تلاش برای نیل به این هدف بوده و همچنین شرایط نوین کسب وکار را نیز شامل می شود.

در پایان همایش از سوی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان به شرکت کنندگان در همایش گواهی حضور اعطا شد.