بالغ بر۳۹ هزار نفردرکانون های مساجد کردستان مشغول به فعالیت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رحیم جعفری امروز در نشستی با خبرنگاران رسانه های گروهی استان که به مناسبت فرارسیدن ۱۸ اسفند سالروز تاسیس ستادعالی کانونی های فرهنگی وهنری مساجد برگزارشد، گفت: اصول و محورهای مورد تاکید ستاد عالی کانون های مساجد در سال جاری شامل مسجد محوری، تربیت محوری و جوان گرایی بوده است.

وی ارتقای فرهنگ عمومی، اعتلای دینی و حفظ ارزش ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی، مقاوم سازی فرهنگی، مقابله با تهاجم فرهنگی و تقویت اقتدار فرهنگی نظام اسلامی، تحقق عدالت فرهنگی با پذیریش تنوع فرهنگی، برنامه ریزی، راهبردی، نظارت و حمایت از فعالیت های فرهنگی وهنری مساجد را از جمله سیاست های کلی و راهبردی ستاد عالی کانون های مساجد ذکر کرد.

وی تعداد کانون ها و کتابخانه های فرهنگی وهنری موجود در استان را ۵۲۳ باب شامل ۱۳۱ شهری و ۳۹۲ روستایی خواند و بیان کرد: قرار بود تا پایان برنامه پنجم توسعه دراستان ۵۰۶ کانون راه اندازی شود که این مهم دراستان بیشتر از برنامه هم انجام شده است.

دبیرهیات نظارت برکانون‌های فرهنگی هنری مساجدکردستان ادامه داد: ۶۶ باب کتابخانه ویژه مخزن دار درجه یک تا پنج، ۱۶ باب کانون تخصصی، ۳۳ باب خانه نور، ۵ باب کانون دانشگاهی و ۱۵ باب کانون ویژه مصلی هم دراستان فعال است.

حجت الاسلام جعفری تعداد اعضای فعال در هر کانون روستایی را ۵۰ و در کانون شهری را ۱۵۰ نفرذکر کرد و افزود: در حال حاضر ۱۹۶ هزار و ۶۰۰ نفر در کانون های روستایی و ۱۹ هزا رو ۶۵۰ نفر هم در کانون های شهری عضو و مشغول به فعالیت هستند.

وی به فعالیت های آموزشی و پژوهشی کانون های مساجد در سال جاری اشاره کرد و گفت: اجرای طرح تفسیر کوتاه برپایه جزء چهار قرآن کریم، برگزاری طرح قرآنی ۱۴۵۰ با استعداد بیش از هزار نفر و اجرای طرح تلاوت نور و تفسیر یک صفحه در روز قرآن در ۴۴۳ کانون استان از جمله فعالیت های کانون های مساجد در استان بوده است.

وی اعزام ۴۰ نفر به دوره اندیشه های آسمانی در مشهد مقدس، برگزاری دوره آموزشی سفیران آسمانی ویژه ائمه جماعت به تعداد ۳۳ نفر، راه اندازی و انجام امور قرآنی در ۳۳ خانه نور و تشکیل کارگاه های آموزشی تخصصی و برپایی محافل قرآنی در مساجد و مراکز دینی و مذهبی وعلمی را ازدیگر اقدامات انجام شده در کانون های مساجد استان ذکر کرد.

دبیرهیات نظارت برکانون‌های فرهنگی هنری مساجدکردستان ادامه داد: برگزاری همایش مسجد طراز اسلامی و دوره های توجیهی آموزشی، تشکیل و راه اندازی ۴۷ هستهه پژوهشی در کانون های مساجد استان با ظرفیت ۱۵۰ نفر محقق و پژوهشگر در حوزه مساجد و برگزاری نمایشگاه و کارگاه تخصصی حجاب و عفاف از دیگر اقدامات ما در سال جاری بوده است.