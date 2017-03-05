انجام ۲۶۴ نفر روز تبلیغ دینی طی دهه فاطمیه در شهرستان تویسرکان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد موسی جوکار پیش از ظهر یکشنبه در جلسه بررسی برنامه های دهه فاطمیه در تویسرکان از انجام ۲۶۴ نفر روز تبلیغ دینی ویژه دهه دوم فاطمیه در این شهرستان خبر داد و گفت: این برنامه در مساجد، حسینیه‌ها و اماکن فرهنگی انجام شد.

وی یادآور شد: فعالیت‌های مذهبی نیز با همکاری ۱۰۰ هیئت مذهبی شهرهای تویسرکان، فرسفج و سرکان و بیش از ۴۰ روستای تابعه بخش‌های مرکزی و قلقلرود برگزار شد.

جوکار افزود: ۶۶ مبلغ و مبلغه بومی نیز شامل روحانیون طرح هجرت، مستقر، پاره وقت، ائمه جماعات شهر و روستا و طلاب واجد شرایط حوزه علمیه شیخ علیخانی تویسرکان و خواهران طلبه حوزه علمیه کوثر به مناطق مختلف این شهرستان اعزام شدند.

مسئول اعزام مبلغ اداره تبلیغات اسلامی ادامه داد: روحانیون اعزامی علاوه بر اقامه نماز اول وقت به جماعت، احیاء امر به معروف و نهی از منکر، بیان مسائل شرعی و پاسخ به شبهات شرعی به تبیین ابعاد سیاسی، فرهنگی، اخلاقی، اجتماعی، عاطفی دخت گرامی نبی مکرم اسلام، پرداختند.

جوکار برپایی ایستگاه‌های صلواتی، برگزاری گفتمان‌های دینی همایشی و کارگاهی با هدف ترویج فرهنگ فاطمی مهدوی، همایش هیئات مذهبی و برگزاری مسابقه را از دیگر برنامه‌های دهه دوم فاطمیه در شهرستان تویسرکان برشمرد.

برگزاری ۶۶ جلسه ترجمه و تفسیر قرآن کریم در تویسرکان

کارشناس قرآنی اداره تبلیغات اسلامی تویسرکان نیز از برگزاری ۶۶ جلسه ترجمه و تفسیرقرآن کریم در مساجد این شهرستان در دهه دوم فاطمیه سالجاری خبر داد.

محمد افشاری گفت: طی دهه دوم فاطمیه، اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان برای انس بیشتر با کلام الله مجید و بهره مندی از تأثیر آیات نورانی این کتاب مقدس در زندگی روزمره هر روز با هماهنگی مبلغین اعزامی به نقاط مختلف شهرستان یک جلسه مجزا ترجمه و تفسیر قرآن مجید در مساجد محل تبلیغ مبلغین برگزار کرد.

وی ادامه داد: مبلغین ۴۵ جلسه و مبلغات ۲۱ جلسه تفسیر و ترجمه قرآن کریم را در اماکن تبلیغی انجام دادند.

افشاری عنوان کرد: با هماهنگی روحانیون طرح هجرت و مستقر جلسات ترجمه و تفسیر در طول سال در مساجد محل تبلیغ این مبلغین برپاست.

برگزاری ۷۶ جلسه روخوانی قرآن کریم در تویسرکان

کارشناس قرآنی اداره تبلیغات اسلامی تویسرکان همچنین از برگزاری ۷۶ جلسه روخوانی قرآن کریم در مساجد این شهرستان خبر داد.

محمد افشاری ادامه داد:به منظور برنامه ریزی در راستای توسعه فرهنگ قرآنی و تعلیم این کلام الهی به جوانان و نوجوان، جلسه روخوانی قرائت قرآن کریم در مساجد این شهرستان برگزار می‌شود.

افشاری عنوان کرد: کلاس روخوانی قرآن کریم هر روزدر مساجد این شهرستان توسط روحانیون طرح هجرت و مستقر بعد از اقامه نماز ظهر و عصر برپاست.