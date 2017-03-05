برگزاری ۲۵۵ جلسه سخنرانی طی ایام فاطمیه دوم در تویسرکان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی کاروند پیش از ظهر یکشنبه در جلسه بررسی چونگی برگزاری برنامه های دهه فاطمیه در تویسرکان گفت: مبلغان اعزامی به تویسرکان در ۴ روز پایانی دهه دوم فاطمیه بیش از ۲۵۵جلسه سخنرانی پیرامون ابعاد زندگانی حضرت فاطمه زهرا (س) برگزار کردند.

سرپرست تبلیغات اسلامی تویسرکان گفت: در ایام فاطمیه دوم ۷۲ مبلغ و مبلغه در مناطق مختلف شهرستان تویسرکان به تبیین ابعاد زندگانی حضرت فاطمه زهرا (س) پرداختند.

وی با بیان اینکه اعزام مبلغ دهه دوم فاطمیه سالجاری نسبت به اعزام سال های گذشته ۱۰درصد افزایش داشت، افزود: این تعداد مبلغ شامل مبلغان اعزامی از دفتر تبلیغات اسلامی قم، طرح هجرت، مبلغان و مبلغات مقیم بودند.

حجت‌الاسلام علی کاروند عنوان کرد: مبلغان در مساجد و هیئات مذهبی شهرهای تویسرکان، فرسفج و سرکان و روستاهای تابعه دهستان های هفتگانه بخش های مرکزی و قلقلرود این شهرستان به تبیین زندگانی حضرت فاطمه زهرا (س) پرداختند.

وی موضوعات سخنرانی های مطرح شده شامل بیان احکام و مسائل شرعی، بازگویی واقعه شهادت حضرت زهرا (س)، جلسات پرسش وپاسخ، جلسات دعا و نیایش، پیگیری مسائل اجتماعی و فرهنگی، مشارکت و همفکری با روستائیان، برپایی گفتمان‌های دینی دانش‌آموزی با موضوع تفکر فاطمی، برپایی جلسات قرآن و تفسیر، بیان احکام الهی، بیان آسیب های اجتماعی و اخلاقی عنوان کرد.