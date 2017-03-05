  1. استانها
  2. قزوین
۱۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۵۰

فرمانده انتظامی شهرستان قزوین:

دستگیری ۲ سارق و کشف ۱۴ فقره سرقت در قزوین

دستگیری ۲ سارق و کشف ۱۴ فقره سرقت در قزوین

قزوین- فرمانده انتظامی شهرستان قزوین از کشف ۱۴ فقره انواع سرقت با دستگیری ۲ سارق در قزوین خبر داد.

سرهنگ محمد قاسم طرهانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی چند فقره سرقت در سطح حوزه استحفاظی پاسگاه کوهین، مأموران تحقیقات خود را برای شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار قرار دادند.

این مقام انتظامی افزود: پس از شناسایی سارق در یکی از روستاهای بخش کوهین، پس از هماهنگی قضایی نامبرده در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد.

وی تصریح کرد: پس از دستگیری سارق و انجام بازجویی فنی، متهم همدست خود را در شهر قزوین معرفی که وی نیز دستگیر و پس از بازجویی به ۱۰ فقره انواع سرقت اعتراف کردند.

سرهنگ طرهانی افزود: همچنین در اقدامی دیگر ماموران کلانتری ۱۳ باهنر نیز یک سارق را دستگیر که سارق در بازجویی تخصصی ماموران به چهار فقره سرقت قطعات و داخل خودرو اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان قزوین با بیان اینکه متهمان با تشکیل پرونده قضایی به مراجع قضائی معرفی شدند از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه مواد مشکوک موضوع را بلافاصله با مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ اعلام کنند.

کد مطلب 3923817

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها