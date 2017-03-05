دستگیری ۲ سارق و کشف ۱۴ فقره سرقت در قزوین

سرهنگ محمد قاسم طرهانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی چند فقره سرقت در سطح حوزه استحفاظی پاسگاه کوهین، مأموران تحقیقات خود را برای شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار قرار دادند.

این مقام انتظامی افزود: پس از شناسایی سارق در یکی از روستاهای بخش کوهین، پس از هماهنگی قضایی نامبرده در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد.

وی تصریح کرد: پس از دستگیری سارق و انجام بازجویی فنی، متهم همدست خود را در شهر قزوین معرفی که وی نیز دستگیر و پس از بازجویی به ۱۰ فقره انواع سرقت اعتراف کردند.

سرهنگ طرهانی افزود: همچنین در اقدامی دیگر ماموران کلانتری ۱۳ باهنر نیز یک سارق را دستگیر که سارق در بازجویی تخصصی ماموران به چهار فقره سرقت قطعات و داخل خودرو اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان قزوین با بیان اینکه متهمان با تشکیل پرونده قضایی به مراجع قضائی معرفی شدند از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه مواد مشکوک موضوع را بلافاصله با مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ اعلام کنند.