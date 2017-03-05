هشتمین پیش نشست همایش بین المللی عدالت و اخلاق

به گزارش خبرگزاری مهر، هشتمین پیش نشست تخصصی همایش بین المللی عدالت و اخلاق با حضور حجت الاسلام محمد شجاعیان استادیار گروه علوم سیاسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه برگزار می شود.

همچنین در این نشست سیدهادی موسوی عضو هیئت علمی گروه علوم انسانی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به عنوان ناقد ارائه مطلب خواهد کرد.

دبیری این نشست بر عهده محمد فتحعلی خانی استادیار گروه فلسفه و کلام پژوهشگاه حوزه و دانشگاه خواهد بود.

این پیش نشست فردا از ساعت ۱۱الی ۱۲/۳۰ در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه واقع در قم، بلوار دانشگاه میدان علوم منعقد می باشد و حضور علاقه مندان در این نشست بلامانع است.