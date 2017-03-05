همایش دانشجویی «مردم گله مندند» برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مریم رحیمی پور، مسئول معاونت سیاسی خواهران بسیج دانشجویی دانشگاه تهران در نشست خبری همایش «مردم گله مندند» اظهار داشت: نقش مردم در جمهوری اسلامی در همه بخش های مختلف ضروری است و می تواند منجر به اصلاح اجتماعی شود.

وی افزود: دولت یک نهاد اجتماعی است و از همین قانون پیروی می کند و از همین رو نیاز است که مردم در این دولت نقش ایفا کنند.

وی با بیان اینکه انقلاب ما در بدو وقوع انقلابی مردم نهاد بوده است اظهار داشت: حرکتهای انقلابی نیازمند نیروهای مردمی است، اگر حکومتی پایگاه مردمی خود را از دست دهد فایده ای ندارد.

محمد سرخوش، مسئول بررسی و تحلیل دانشگاه مذاهب اسلامی در این نشست تاکید کرد: امروز جنگ ما، جنگ اقتصادی است. به نمایندگی از مردم بنا داریم همایش مردم گله مندند را در مترو هفت تیر برگزار کنیم.

وی با اشاره به اینکه مردم همواره گله مندند تصریح کرد: مردم نسبت به معیشت، تبعیض ها، حقوق های نجومی، احزاب و جناحها، فکر و نظام قبیله ای گله مند هستند.

سرخوش با بیان اینکه مردم نیاز به آرامش دارند تا بتوانند مسائل و مشکلات خود را حل کنند خاطرنشان کرد: مردم نسبت به نظامات قبیله ای گله مندند. اکنون رکود، بیکاری، گرانی اولویت های کشور شده و مردم از این موضوعات نیز گله دارند.

مسئول بررسی وتحلیل دانشگاه مذاهب اسلامی با تاکید بر اینکه همچنین مردم از اقتصاد مقطعی و آنتی بیوتیکی شکایت دارند گفت: اکنون ۱۰۰ روز از وعده های دولت یازدهم مانده است و هیچ کدام عملی نشده، اما باز هم امیدواریم در این روزهای آخر، دولت مشکلات خود را حل کند.

وی با اشاره به مشکلات آب و هوایی اهواز و خوزستان اظهار داشت: مردم از این موضوع نیز گله مندند و انتظار دارند که دولت آن را برطرف کند؛ مردم بیش از هر چیزی نیاز به قاطعیت و عدالت دستگاه قضایی دارند. مردم نسبت به عملکرد حزبی و ناکارآمد مجلس گله مند هستند.

سرخوش اظهار داشت: همچنین مردم از ارائه آمار دروغ و دستکاری شده گله دارند.

در ادامه سیدمحمدجواد طوسی، مسئول بررسی و تحلیل دانشگاه خواجه نصیر گفت: جایگاه مردم در مبانی فکری در اولویت است. در این دولت هیچ فکر و حرکتی برای مردم نشده است و مردم زیر چرخ توسعه له شده اند. اشرافی گرایی دولت، یکی از دلایل مشکلات مردم است.

وی با بیان اینکه اخیراً رئیس جمهور بیان کرده که شرمنده مردم نیستم و به همه وعده هایمان عمل کرده ایم اظهار داشت: این جمله، نگاه قلدرمآبانه و رعیت نگری است.

طوسی افزود: این دولت در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، ناکارآمدترین دولت بوده و درآینده هم دولت به عنوان ناکارآمدترین دولت شناخته خواهد شد.

مسئول بررسی و تحلیل دانشگاه خواجه نصیر اظهار داشت: طبق گفته آقایان، رکود سال ۹۵، یک رکود بی سابقه است. چرا باید اینگونه باشد.

محمدعلی امینی، مسئول سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه شریف نیز در این برنامه اظهار داشت: در حال حاضر ۹ هزار واحد در کشور تعطیل یا نیمه تعطیل هستند و ۶۰ درصد ظرفیت کشور معطل است، این نشان می دهد که بیکاری در کشور بیداد می کند.

در ادامه میرزایی نماینده جنبش های دانشجویی از دانشگاه الزهرا در این نشست گفت: در این ۴۰ سال بعد از انقلاب، مطالبات مردم از مسئولین، مادی بوده و بر همین اساس کار به جایی کشیده که افراد برای رسیدن به قدرت، موضوع معیشت مردم را مطرح می کنند تا به جایگاهی برسند.

وی ادامه داد: اما در واقع این افراد، دغدغه مادی مردم در اولویتشان نبوده بلکه معیشت خود، اطرافیان، هم حزبی های خود را در اولویت کار خود قرار داده و به قدرت رسیده اند.

وی با بیان اینکه تشکل های دانشجویی به خواص و مردم عمومی توجه می کنند تصریح کرد: تاکنون جنبش های دانشجویی به تحکیم این قضیه پیوسته اند.

به گزارش مهر، همایش دانشجویی، مردمی «مردم گله مندند» با سه محور رکود و بیکاری، مسکن و حمل و نقل و محیط زیست، با حضور جمعی از مسئولان، کارشناسان و اقشار مختلف مردم در روز دوشنبه ۱۶ اسفندماه در ساعت ۱۴:۳۰ در ایستگاه مترو هفت تیر، پائین تر از میدان هفت تیر، تالار سیدالشهداء برگزار می شود.

همچنین از وزرای صنعت، معدن و تجارت، مسکن، اقتصاد، راه و شهرسازی و معاونان، رئیس سازمان محیط زیست، روسای کمیسیون اقتصاد و عمران، معاون رئیس جمهور برای شرکت در این همایش دعوت به عمل آمده است.