افراد غیرمتخصص از شوراها خارج شوند/ کاندیداها از تخریب پرهیز کنند

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند ظهر یکشنبه در همایش استانی مجریان، ناظران و بازرسان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا لرستان با تاکید بر اینکه در انتخابات قانون فصل الخطاب ما خواهد بود اظهار داشت: خواسته مردم نیز از عوامل اجرایی انتخابات ملاک بودن قانون است.

وی گفت: تلاش همه عوامل اجرایی انتخابات در استان شامل هیئت نظارت، اجرایی، شورای نگهبان و ... آبادانی و پیشرفت استان در حوزه های مختلف اقتصادی، عمرانی، اجتماعی، فرهنگی و ... باید باشد.

استاندار لرستان بر ضرورت هماهنگی ادارات و همچنین فرمانداری های استان با هئیت نظارت استان تاکید کرد و گفت: در این راستا باید مکان مناسبی برای هیئت نظارت انتخابات از سوی فرمانداری ها در نظر گرفته شود.

بازوند در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه باید چتر سیاسی بر روی شوراهای اسلامی شهر و روستا کمرنگ شود، عنوان کرد: نباید پارلمان محلی شوراهای شهر و روستا صرفا سیاسی باشند.

وی همچنین با تاکید بر اینکه موقع آن رسیده که افراد غیر متخصص از شوراهای اسلامی شهر ور وستا خارج شوند گفت: باید برای انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا افراد متخصص کاندید شوند.

استاندار لرستان با بیان اینکه بعد از پنج دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا باید شورای تخصصی در شهرهای مختلف استان تشکیل شوند، گفت: به طور حتم در این صورت است که شاهد پیشرفت و آبادانی استان خواهیم بود.

بازوند در ادامه سخنان خود با تاکید بر ضرورت بررسی مناسب صلاحیت کاندیداهای انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا از سوی مراجع متولی بیان داشت: همچنین باید زمینه برای مشارکت حداکثری مردم در انتخابات فراهم شود.

وی با بیان اینکه افزایش مشارکت مردم در انتخابات در گرو مبنا قرار گرفتن قانون از سوی ناظران و مجریان انتخابات است، گفت: انتخابات یک فرصت بوده و فونداسیون و پایه اساسی آن حضور و مشارکت مردم در آنها است.

استاندار لرستان همچنین بر ضرورت برخورد قانونی و بدون تبعیض با هر کدام از کاندیداهایی که اقدام خلاف قانون انجام می دهند تاکید کرد و گفت: کاندیداها باید از تخریب، تهمت و دروغ پرهیز کنند.

بازوند همچنین بر ضرورت ایجاد امنیت از سوی دستگاههای متولی برای برگزاری انتخابات در استان بیان داشت: همچنین باید کانون های چالش زا در استان در این زمینه شناسایی و برخورد لازم در این زمینه صورت گیرد.