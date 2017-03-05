لزوم استفاده از ظرفیت هنرمندان جهت کاهش آمار سکته مغزی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر امیر حجازی با اشاره به حضور برخی هنرمندان در نهمین کنگره استروک، اظهارداشت: دومین عامل مرگ و میر و نخستین عامل ناتوانی در کشور سکته مغزی است لذا پیشگیری و ارتقاء آگاهی مردم در این زمینه ضرورت دارد.

وی افزود: ایجاد جنبش اجتماعی در کاهش بروز سکته مغزی موثر بوده چرا که فقط پزشکان، انجمن سکته مغزی و وزارت بهداشت به تنهایی نمی توانند جهت پیشگیری و کاهش این بیماری اقدام کنند؛ بنابراین ورود رسانه ها به این حوزه و استفاده از ظرفیت هنرمندان و ورزشکاران می تواند کاهش آمار سکته مغزی را به دلیل ارتقا آگاهی مردم به همراه داشته باشد.

دبیر علمی نهمین کنگره استروک ادامه داد: در روز اختامیه کنگره بین المللی استروک که در کتابخانه ملی برگزار شد، دو نفر از چهره های معروف سینما و تلویزیون به نام های حمید فرخ نژاد و شاهرخ استخری دعوت شدند و به عنوان سفیران سکته مغزی و سلامت منتخب و قرار شد این موضوع ظرفیتی برای ورود جامعه هنری برای اطلاع رسانی به مردم در حوزه سکته مغزی باشد.

حجازی تصریح کرد: در چندین مرحله می توان از ظرفیت رسانه ها، هنرمندان و ورزشکاران در حوزه سکته مغزی بهره مند شد که یکی در مرحله پیشگیری اولیه بوده که هنوز سکته رخ نداده و مردم باید به خوبی فاکتور های سکته مغزی همچون فشار خون بالا،چربی خون، دیابت، استعمال دخانیات، را در نظر گرفته و تأثیر چکاب کردن دوره ای و آلودگی هوا را در بروز سکته مغزی بشناسند.

وی بیان داشت: دیگر نقش رسانه ها و هنرمندان مربوط به پس از سکته است و همه باید بدانند که تا ۴.۵ ساعت پس از سکته مغزی زمان طلایی کمک به بیمار به شمار می آید و باید فردی که دچار سکته مغزی شده را به یکی از ۵۵ بیمارستانی که مجهز به امکانات درمان به موقع سکته مغزی بوده منتقل کنند تا علاوه بر درمان لازم، داروی مورد نیاز که بسیار حایز اهمیت است به آن تزریق شود.

دبیر علمی نهمین کنگره استروک خاطر نشان کرد: این موضوع میزان مرگ پس از سکته یا عوارض ناشی از آن را به حداقل رسانده که رسانه ها و هنرمندان در جهت افزایش آگاهی مردم در این زمینه می توانند کمک کنند.

حجازی با تاکید بر ضرورت آگاهی مردم از نشانه های سکته مغزی گفت: اختلال ناگهانی در تکلم یا بینایی، احساس سرگیجه یا اختلال در حرکت دست و پا از نشانه های سکته مغزی بوده و باید هرچه سریع تربا اورژانس تماس بگیرند. که پس از آن پزشک متخصص تشخیص قطعی سکته را داده و آن داروی مورد نیاز را جهت کاهش عوارض سکته مغزی تجویز می کند.

وی ادامه داد: درصدد هستیم که جلسه ای با تعداد زیادی از هنرمندان و وزیر بهداشت برگزار کنیم البته با حضور وزیر بهداشت در روز کنگره طی صحبت با ایشان پیشنهاد شد داستانی را به صورت سریال به صورت غیر مستقیم در ارتباط با سکته مغزی جهت آموزش به مردم با همکاری رسانه ملی و سینما تهیه شود.

دبیر علمی نهمین کنگره استروک، از انتخاب حمید فرخ نژاد و شاهرخ استخری به عنوان سفیران سلامت در سکته مغزی خبر داد.