رانندگان تاکسی اردبیل هنجارهای ترافیکی را نهادینه سازند

به گزارش خبرنگار مهر، فخرالدین اصغری ظهر یکشنبه در دوره‌ آموزشی رانندگان تاکسی با قوانین راهور تصریح کرد: حجم عمده‌ای از حمل‌ونقل درون‌شهری توسط رانندگان تاکسی صورت می‌گیرد.

وی افزود: هر اقدام رانندگان در وضعیت ترافیک خیابان‌ها مؤثر است و با رعایت قوانین، رانندگان تاکسی می‌توانند هنجارهای صحیح را انتقال دهند.

رئیس اداره آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور استان تأکید کرد: به منظور کاهش تصادفات درون‌شهری آموزش‌های مداوم به رانندگان تاکسی ارائه شده و از سویی خطوط ویژه برای تردد آن ها پیش‌بینی شده است.

اصغری متذکر شد: لازم است رانندگان تاکسی نیز با رعایت قوانین در راستای کنترل و پیشگیری از حوادث و سوانح رانندگی با پلیس راهور مشارکت و همکاری داشته باشند.

وی افزود: رفتار رانندگان تاکسی می‌تواند الگوی رفتار سایر رانندگان باشد و به همین دلیل رعایت قوانین از سوی رانندگان تاکسی تأثیر قابل‌توجه در مدیریت ترافیک شهری دارد.