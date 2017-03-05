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۱۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۳:۴۲

رئیس اداره آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور اردبیل:

رانندگان تاکسی اردبیل هنجارهای ترافیکی را نهادینه سازند

رانندگان تاکسی اردبیل هنجارهای ترافیکی را نهادینه سازند

اردبیل - رئیس اداره آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور استان اردبیل گفت: ضروری است رانندگان تاکسی استان هنجارهای ترافیکی را در سطح معابر و خیابان‌ها نهادینه سازند.

به گزارش خبرنگار مهر، فخرالدین اصغری ظهر یکشنبه در دوره‌ آموزشی رانندگان تاکسی با قوانین راهور تصریح کرد: حجم عمده‌ای از حمل‌ونقل درون‌شهری توسط رانندگان تاکسی صورت می‌گیرد.

وی افزود: هر اقدام رانندگان در وضعیت ترافیک خیابان‌ها مؤثر است و با رعایت قوانین، رانندگان تاکسی می‌توانند هنجارهای صحیح را انتقال دهند.

رئیس اداره آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور استان تأکید کرد: به منظور کاهش تصادفات درون‌شهری آموزش‌های مداوم به رانندگان تاکسی ارائه شده و از سویی خطوط ویژه برای تردد آن ها پیش‌بینی شده است.

اصغری متذکر شد: لازم است رانندگان تاکسی نیز با رعایت قوانین در راستای کنترل و پیشگیری از حوادث و سوانح رانندگی با پلیس راهور مشارکت و همکاری داشته باشند.

وی افزود: رفتار رانندگان تاکسی می‌تواند الگوی رفتار سایر رانندگان باشد و به همین دلیل رعایت قوانین از سوی رانندگان تاکسی تأثیر قابل‌توجه در مدیریت ترافیک شهری دارد.

کد مطلب 3923869
محمد میرزایی ناطق

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