۲۱ جلد کتاب در حوزه ایثار و شهادت در زنجان چاپ شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی مهدیخانی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران، به فعالیت انتشارات و تالیفات اشاره کردو افزود: این کمیته در حوزه تالیفات عملکرد خوبی دارد.

وی اظهار کرد: در سال جاری کمیته تالیفات و انتشارات ۲۱ جلد کتاب را در حوزه فرهنگ ایثار و شهادت و زندگی نامه شهیدان استان زنجان را چاپ کرده است.

مدیر کل حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس استان زنجان گفت: در استان زنجان از سه هزار شهید که تقدیم نظام جمهوری اسلامی ایران شده است تعداد ۱۹۵ شهید عملیات بیت خیبر،۱۷۱ شهید عملیات بیت المقدس و ۵۱ شهید در اسفند ماه شهید شدند.

مهدیخانی تاکید کرد: یکی از مهم‌ترین اقدامات این اداره کل در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت چاپ کتاب موضوعی شهدا است.

وی تصریح کرد: این کتاب‌ها بیشتر با موضوعی تاریخ شفاهی و خاطرات دوران دفاع مقدس است و هدف از تألیف و چاپ کتاب‌های موضوعی دفاع مقدس ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و همچنین بیان زندگی‌نامه شهدا است.

مدیر کل حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس استان زنجان بر ساماندهی گلزار شهیدان در استان زنجان تاکید کرد و افزود: در راستای تقویت فرهنگ ایثار و شهادت باید تالیفات و آثار شهیدان به خوبی در جامعه به خوبی ایجاد شود.