۳۷۴۲ کیلوگرم مواد غذایی فاسد در زنجان معدوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صائینی ظهر یکشنبه در مانور بسیج سلامت نوروزی به تمهیدات نظام سلامت در استان زنجان اشاره کرد و افزود: از یک اسفند ماه تا ۱۴ اسفند حدود ۵ هزار و ۶۵۲ مرکز حساس مورد بازدید اکیپ سلامت نوروزی قرار گرفته اند.
وی اظهار کرد: از این تعداد ۲۵۹ مورد اخطار نواقص بهداشتی صادر شده و ۳۱ مورد به تعزیرات معرفی شدند و ۲۰ مورد از اینها تعطیل شدند و ۵۱۵ مورد هم کارت بهداشت صادر شده است.
معاون بهداشت دانشگاه علومپزشکی استان زنجان افزود: طی این بازه زمانی سه هزار و ۷۴۲ کیلوگرم مواد غذایی فاسد اکیپ های نظارتی شناسایی و معدوم شدند.
صائینی از نمونه برداری ۵۴۵ مورد برای مواد غذایی سنتی و ۱۲۴ مورد هم از مواد غذایی صنعتی نمونهبرداری در استان طی این بازه زمانی خبر داد و گفت: ۲۳۸ مورد هم تعداد نمونههای میکروبی از آب شرب و سه هزار و ۶۸۶ مورد نمونه هم در خصوص کلرسنجی آب شرب گرفته شده است.
وی تصریح کرد: در اجرای طرح مانور نظارتی بهداشتی، نظارت از واحدها و اغذیهفروشی در زنجان از یک اسفندماه شروع و تا ۱۵ فروردینماه سال آینده تداوم دارد و در اجرای نظارت کلیه دستگاههای متولی با دانشگاه علوم پزشکی همکاری لازم را خواهند داشت.
معاون دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: در راستای ارتقای سلامت مسافران نوروزی تمهیدات و برنامهها برای نوروز در دو حوزه بهداشت و درمان پیشبینیشده و خوشبختانه با گشت مشترکی که بین رستورانها و اغذیهفروشیها در نوروز سال گذشته انجامشده نتایج خوبی در بخش سلامت در بین مسافران وجود داشته است.
صائینی تأکید کرد: فروش هرگونه مواد غذایی تحت عناوین مختلف بدون مجوز فعالیت و فروش دستفروشها ممنوع است.
وی تصریح کرد: مرکز اطلاعرسانی دارویی دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان با شماره تلفنهای ۱۴۹۰ آماده دریافت شکایات، مشکلات و نحوه مصرف داروها در طول ایام تعطیلات نوروزی است.
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