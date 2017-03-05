آلمان هم قانون مهاجرتی دونالد ترامپ را اجرا کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی آ ار د، «الکساندر گائولند» معاون حزب آلترناتیو آلمان در سخنانی با استقبال از طرح ممنوعیت ورود مسلمانان به آمریکا اظهار داشت: پیشنهاد می دهم که آلمان نیز قانون ممنوعیت ورود اتباع 7 کشور مسلمان را به کار بگیرد.

گفتنی است حزب آلترناتیو که سابقه اسلام ستیزی فراوانی دارد و از زمان تبلیغات انتخاباتی آمریکا با ترامپ همسویی داشت، در اظهار نظری عجیب خواستار ممنوعیت سفر مسلمانان به آلمان شده است.



گائولند پیشتر بارها با رفتار و اظهارنظرهای خود جنجال به پا کرده و دردسرهایی را برای حزب خود به وجود آورده بود.

وی در گفتگویی عنوان کرده است: تنها مسلمانانی که جان آنها در خطر است باید به ما پناه بیاورند. به طور مثال مسلمانان شمال آفریقا که به بهانه های اقتصادی به آلمان مهاجرت می کنند، حق ماندن در اینجا را ندارند.