به گزارش خبرنگار مهر، صادق حضرتی ظهر یکشنبه در تشریح آخرین اقدامات طرح ملی مبارزه با بیماریهای غیر واگیر در اردبیل تصریح کرد: در این طرح وضعیت ابتلای جمعیت یک منطقه به چهار گروه بیماریها سنجش میشود.
وی افزود: این بیماریها شامل بیماریهای قلبی و عروقی، سرطانها، بیماریهای تنفسی و دیابت است که در وضعیت فعلی بیشترین علت مرگومیر محسوب میشوند.
معاون امور بهداشتی علوم پزشکی استان تأکید کرد: به منظور مقابله با این بیماریها در ابتدا میزان ابتلا به بیماریها بررسی میشود و افراد بر اساس خطرات و احتمالات ابتلا سنجش میشوند.
به گفته حضرتی در ادامه بعد از خطرسنجی افراد کارت سلامت دریافت میکنند که بر اساس میزان احتمال ابتلا به بیماری درجه بندی شده است.
وی افزود: به همین منظور ۲.۸ درصد از جمعیت استان خطر سنجی شده و پیشبینی شده تا چهار سال آینده ۹۰ درصد جمعیت تحت پوشش خطرسنجی قرار میگیرند.
معاون امور بهداشتی استان همچنین به انجام غربالگری پستان برای ۵.۶ درصد جمعیت، بیماریهای اختلال روان برای ۲۳.۲ درصد جمعیت، فعالیت فیزیکی و تحرک برای ۱۷.۴ درصد جمعیت و تنسنجی برای ۱۵ درصد جمعیت اشاره کرد.
حضرتی افزود: افرادی که خطر ابتلای بالایی به بیماریهای ذکر شده دارند تحت مراقبت قرار میگیرند.
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