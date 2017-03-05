به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری پیش از ظهر یکشنبه در آیین آغاز هفته منابع طبیعی و روز درختکاری با توجه به اهمیت حفاظت و گسترش فضای سبز، اظهار داشت: تلاش داریم با ترویج فرهنگ حفظ محیط زیست در جامعه حفاظت از جنگل ها را با محوریت خود افراد جامعه انجام دهیم.

وی افزود: باید همانگونه که به حفظ آب توجه داریم در زمینه خاک نیز همین توجه وجود داشته باشد.

استاندار بوشهر با بیان اینکه حراست از خاک، پوشش گیاهی و جنگلی وظیفه منابع طبیعی است، گفت: اما منابع طبیعی به تنهایی نمی‌تواند این مهم را انجام دهد و نیاز به کمک دیگر دست‌های اجرایی و مردم دارد.

سالاری در خصوص برنامه‌های سال آینده برای اماکن جنگلی و تفریحی، بیان کرد: تلاش می‌شود با حضور مستمر مردم در این مکان‌ها علاوه بر تفریح ایجاد اشتغال برای افراد برای ارائه خدمات شود.

وی عنوان کرد: در صورت وجود پیوست اشتغال در کنار طرح‌های عمرانی و تفریحی از سوی دهیاران اعتبارات ویژه‌ای را به طرح‌ها اختصاص خواهیم داد.

استاندار بوشهر با اشاره به اینکه ما در روستاها سه فعالیت عمده را از ابتدای روی کار آمدن دولت تدبیر و امید دنبال می‌کنیم، بیان کرد: فعالیت‌ها شامل عمرانی، استفاده از پروژه‌های عمرانی انجام شده و اشتغال روستایی است که در سال آینده تمرکز بیشتری در زمین اشتغال صورت خواهد گرفت.

سالاری بیان کرد: تلاش می‌شود تا با ایجاد فضای مناسب و با امکانات از مهاجرت مردم به شهرها جلوگیری کنیم.