شهرداری در بوستان های همدان امکانات رفاهی توان یابان را فراهم کند

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس و اعضای کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر همدان پیش از ظهر یکشنبه به همراه مدیران شهرداری از محل فعالیت جمعیت توان یابان استان واقع در کوی محمدیه بازدید کرده و در این دیدار با مدیرعامل و اعضای این جمعیت در راستای حل مشکلات آنها به گفتگو پرداختند.

در این جلسه همچنین تعدادی از خیرین نیز برای کمک به جمعیت توان یابان استان همدان حضور داشتند.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر همدان در این دیدار با اشاره به فعالیت اجتماعی و اقتصادی معلولین گفت: توانمندسازی و خودکفایی توانیابان اقدام قابل توجهی است که آینده آنها را تامین می کند.

رضا غلامی خجسته با اشاره به اینکه معلولین هم جزو اقشار شهر هستند، افزود: شهرداری باید در حوزه فعالیت خود و برای رفع نیازهای افراد توان یاب و معلول و حمایت از این قشر اقدامات عمرانی و رفاهی داشته باشد.

خجسته یکی از معضلات معلولان را مشکلات تردد در معابر شهر اعلام کرد و گفت: شهرداری باید با انجام فعالیتهای ویژه برای معلولین ضمن مناسب سازی معابر، امکانات ویژه ای برای رفاه آنها در بوستان ها و اماکن عمومی ایجاد کند.

دفتر کار جمعیت توان یابان استان همدان در مدرسه ای مخروبه قرار دارد

وی به فعالیت جمعیت توان یابان استان همدان اشاره کرد و افزود: دفتر کار این جمعیت در مدرسه ای مخروبه قرار دارد و بر این اساس شورا و شهرداری در راستای حمایت از این قشر در حوزه وظیفه خود خدماتی ارائه می دهد.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر همدان اضافه کرد: شهرداری همدان باید اقداماتی از جمله توسعه فضای سبز، دیوارکشی، آسفالت و ارائه مکانی برای فروش محصولات تولیدی مجمع توان یابان را به صورت رایگان در اختیار قرار دهد.

خجسته اظهار کرد: با توجه به محدودیت منابع مالی، شورا و شهرداری تا حد وظیفه خود آمادگی کمک به جامعه معلولین و جانبازان را دارد.

وی ادامه داد: جمعیت توان یاب نیازمند حمایت و کمک بیشتری هستند و برای احداث مکان مناسب با تعدادی از خیرین هماهنگی صورت گرفته تا بخشی از نیازهای این مجمع که احداث و احیای مکان مورد نظر و تهیه تجهیزات ساختمان دفتر فعالیت آنهاست را تامین کنند.

مدیرعامل جمعیت توان یابان استان همدان نیز به ارائه گزارشی از فعالیت و نیازهای این جمعیت پرداخت و ضمن تشکر از توجه شورا و شهرداری به این قشر از جامعه خواستار حمایت و مساعدت مدیریت شهری شد.

متاسفانه نگرش غلط فرهنگی نسبت به قشر توان یاب وجود دارد

احمد نوروزی با اشاره به امکانات اندک قشر توان یاب و جانباز اظهار داشت: علاوه بر مشکلات جسمی و حرکتی معلولین متاسفانه نگرش غلط فرهنگی نسبت به این قشر از جامعه وجود دارد و نگاه ترحم آمیز به این افراد ناراحت کننده است.

وی افزود: تلاش تمامی ما در جامعه جمعیت توان یابان در راستای افزایش توانایی و جبران کمبودهای این قشر از جامعه است.

نوروزی به مکان فعالیت جمعیت توان یابان استان همدان اشاره کرد و گفت: این مکان مدرسه مخروبه ای بود که با درخواست ما از اموزش و پرورش برای فعالیت تحویل گرفته و تا حدودی یک بخش ساختمان مرمت و احیا شد.

وی خواستار کمک و مساعدت مسئولان برای احیا و احداث مکان برای جمعیت توان یابان شد و گفت: در صورت کمک و یاری مسئولان و خیرین می توان مجتمع آموزشی پایگاهی برای توان یابان ایجاد کرد.

وی با بیان اینکه این مدرسه ظرفیت ایجاد ۲۰ کلاس آموزشی و تولیدی برای معلولین را دارد، افزود: تولیدات این مجتمع می تواند اشتغالزایی قشر معلول را نیز به دنبال داشته باشد و برای تولیدات این مجموعه بازار فروش را هم پیش بینی کرده ایم.

گفتنی است در این جلسه مقرر شد بخشی از اقدامات احیا و تعمیر و تجهیز ساختمان جمعیت توان یابان استان همدان را خیرین حاضر در جلسه انجام دهند و مراسم گلریزانی نیز به همت خیرین استان در راستای حمایت از توان یابان اسفند ماه جاری در همدان برگزار شود.