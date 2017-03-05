نگران تامین فضای سبز جمعیت آینده پردیس هستیم

به گزارش خبرنگار مهر،ظهر امروز و با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسین توسلی امام جمعه پردیس ، مرتضی حیدری فرماندار و جمعی دیگر از روسای ادارات و مسئولین شهرستان پردیس به مناسبت روز درختکاری دو و نیم هکتار از اراضی شهرداری درختکاری شد.

محمدلاله، شهردار پردیس در حاشیه این مراسم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متاسفانه امروزه بشر در جهت توسعه اقتصادی و صنعتی به پیش می رود و به محیط زیست و منابع طبیعی توجهی ندارد.

علیرغم محدودیت آب خللی در فضای سبز پردیس ایجاد نشد

وی گفت: باید به حوزه‌های معادن، صنعت چوب، آبخیزداری، حفظ رودخانه‌ها و چشمه‌ها توجه کامل داشت در این صورت به یک ارزش افزوده زیاد در جهت حفظ محیط زیست خواهیم رسید.

لاله افزود: نگاه جامعه امروز به محیط زیست نسبت گذشته متفاوت است و مشکلاتی که در لایه اوزون پیش آمد و همچنین ریزگردهای خوزستان، خشکی دریاچه ارومیه و دیگر معضلات زیست محیطی نتیجه عدم توجه کافی ما به مسائل زیست‌محیطی بوده است.

شهردار پردیس ادامه داد: با تلاش‌های چند ساله مسؤولین دولتی و استانی گام‌های موثری در بهبود محیط‌زیست برداشته شده است و امروز هم با حضور مسؤولین شهرستان پردیس سعی کردیم در حوزه ایجاد فضای سبز یک قدم کوچک برداریم.

وی اضافه کرد: شهرداری پردیس در طرح تفصیلی شهر و در یازده فاز باید بیش از ۱ هزار و ۱۵۰ هکتار فضای سبز ایجاد کند.

لاله افزود: مهمترین چالشی که شهرداری با آن مواجه بوده بحث تامین منابع آبی است اما خوشبختانه امروز با توجه به احداث تصفیه‌خانه فاضلاب در جنوب شهر پردیس افق روشنی در تامین آب برای فضای سبز پیش رو داریم.

شهردار پردیس با بیان اینکه در آینده‌ای نزدیک از منابع آبی تصفیه‌خانه فاضلاب پردیس برای توسعه فضای سبز استفاده می شود، اظهار داشت: اما با محدودیت‌های موجود طی پنج سال اخیر و با همت واحد فضای سبز این شهرداری، هیچگونه خللی در ایجاد فضای سبز به وجود نیامده است.

وی ضمن اعلام این موضوع که از چاه‌ها و قنات‌های موجود در سطح شهر بهره‌ برداری اصولی میشود، گفت: طی سه سال گذشته کار توسعه حدود ۴۵ هکتار فضای سبز را در شهر پردیس داشتیم که این رقم در سال ۹۵ به ۱۷ هکتار و پانصد متر مربع رسیده است.

توزیع بیش از ۵۰ هزار اصله نهال رایگان در پردیس

این مدیر شهری اضافه کرد: امروز دو نیم هکتار از سرانه اعلام شده فضای سبز را با همراهی مسؤولین با کاشت سه‌هزار اصله درخت آغاز کردیم و این روند را به عنوان کمربند سبز شهر در ضلع جنوبی و شرقی ادامه خواهیم داد.

شهردار پردیس افزود: امیدواریم با تکمیل این کمربند سبز در کنار بلوار بصیرت در فاز چهار، تا فاز سه و در جنوب این فاز تا دره آب‌انجیرک ادامه یابد.

وی ادامه داد: از ابتدای سال ۹۵ تا امروز شهرداری پردیس بیش از پنجاه هزار اصله درخت به صورت رایگان در شهر توزیع کرده و همچنین در واحدهای گلخانه‌ای ۳۰۰ هزار قلمه گیاهان فضای سبز از گونه‌های مختلف پرورش و در سطح شهر غرس شده است.

لاله با اعلام برنامه سال آینده این شهرداری، گفت: امیدواریم در سال ۹۶ توسعه بیش از سی هکتار فضای سبز را داشته باشیم که عمده این توسعه در بوستان نورالشهدا و رفیوژهای شهری است.

شهردار پردیس اظهار کرد: با هماهنگی با شرکت عمران شهر پردیس در هنگام تحویل فازهای جدید مسکن مهر، منابع لازم را در کنار سایر زیرساخت‌ها برای احداث فضای سبز انجام خواهیم داد.

تامین فضای سبز برای جمعیت آینده پردیس نگران کننده است

وی گفت: آنچه ما را نگران می کند استقرار پانصد هزار نفر جمعیت در شهر پردیس و تامین فضای سبز برای شهروندان جدید است،امروز جمعیت شهر پردیس تقریبا ۱۱۷ هزار نفر است و به ازای هر نفر ۱۵ متر سرانه ایده‌آل فضای سبز داریم، اما نگرانی ما افزایش این سرانه تا زمان استقرار جمعیت جدید است.

شهردار پردیس افزود: باید با جدیت و سرعت برای توسعه فضای سبز و کاهش پیدا نکردن این سرانه تلاش کنیم و به سمتی حرکت کنیم که همه سرانه‌ها از جمله فضای سبز را متناسب و متوازن با رشد جمعیت افزایش دهیم.

وی ادامه داد: این شهرداری طی برنامه‌ای پنج ساله این توسعه‌ها را پیش بینی کرده و منابع مالی، منابع آبی، اعتبارات و برنامه‌ریزی‌های خوبی انجام شده است و امیدواریم در این زمینه‌ هم مشکلی در آینده شهر پردیس نداشته باشیم.