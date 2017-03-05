غرس نهال در ندامتگاه تربیتی غرب گیلان در صومعه سرا

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر یکشنبه مسئولان شهرستان های غرب گیلان همزمان با سراسر کشور و استان با کاشتن چندین اصله نهال آغاز هفته منابع طبیعی را گرامی داشتند.

در صومعه سرا نیز این هفته با کاشت بیش از ۲۰ اصله نهال در پارک ساحلی میرزا کوچک خان تولم شهر و همچنین ندامتگاه تربیتی غرب گیلان(زندان ضیابر) شهرستان با حضور علی فتح اللهی فرماندار، چند تن از روسای ادارات و دستگاه های اجرایی برگزار شد.

اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان صومعه سرا در این روز ۱۲هزار اصله نهال را به صورت رایگان در میان ادارات، نهادها و دستگاه های اجرایی، دانشگاه ها و نماز جمعه جهت کاشت و ترویج فرهنگ درختکاری و حفاظت از منابع طبیعی و جنگلی توزیع کرد.

لازم به ذکر است که در حاشیه این مراسم فرماندار صومعه سرا از بخش های مختلف زندان این شهرستان بازدید و از مسائل و مشکلات از نزدیک اطلاع یافت.

هفته منابع طبیعی در شهرستان فومن با نواخته شدن زنگ طبیعت در مدرسه نمونه پسرانه امام رضا(ع) و در میان تعداد زیادی از دانش آموزان، فرهنگیان و مسئولان دستگاه های اجرایی آغاز شد.

در حاشیه این مراسم نیز بیش از ۷۰ اصله نهال در محوطه حیاط مدرسه کاشته شد.

توزیع بیش از ۲۰ هزار اصله نهال، اجرای طرح مدیریت جامع حوزه های آبخیز گیلان به صورت پایلوت در فومن و غرس نهال در منطقه حسین کوه این شهرستان از جمله برنامه های اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فومن در این هفته است.