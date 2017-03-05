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۱۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۴:۱۱

فرمانده انتظامی دیر خبر داد؛

۶ دستگاه خودرو سواری حامل کالای قاچاق در شهرستان دیر توقیف شد

۶ دستگاه خودرو سواری حامل کالای قاچاق در شهرستان دیر توقیف شد

بوشهر - فرمانده انتظامی شهرستان دیر از توقیف ۶ دستگاه خودرو سواری حامل ۶۷۰ میلیبون ریال انواع کالای قاچاق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حمید محمدی نسب اظهار داشت: ماموران انتظامی شهرستان کنگان در راستای اجرای طرح ساماندهی و برخورد با خودروهای سواری ویژه حمل کالای قاچاق، اقدام به توقف شش دستگاه خودرو سواری حامل انواع کالای قاچاق در محور های مختلف شهر دیر کردند.

وی بیان داشت: پس از بازرسی از این خودروها ۲۶۳ کارتن انواع نوشیدنی خارجی، ۲۱ جفت لاستیک خارجی، ۳۸کارتن چای و عدس سبز خارجی، ۱۹۷بشکه زیتون و آناناس خارجی که همگی فاقدمدارک گمرکی بوده و به صورت قاچاق وارد کشور شده کشف و در همین رابطه ۶ نفر متخلف دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شدند.

سرهنگ محمدی نسب عنوان داشت: برابر بررسی به عمل آمده ارزش ریالی محموله کشف شده بالغ بر ۶۷۰ میلیون ریال برآورد شده است.

کد مطلب 3923919

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