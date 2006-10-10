به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، هرگرم طلاي 18 عيار در معاملات روز جاري 131هزار 700 ريال مبادله شد كه نسبت به معاملات پايان روز گذشته تفاوت محسوسي نداشت.

قيمت هرگرم طلاي 17 عيار نيز درمعاملات روز جاري به 123هزار و 800ريال رسيد كه نسبت به ديروز 100 ريال افزايش نشان مي دهد.

بر اساس اين گزارش، امروز هر عدد سكه بهار آزادي طرح قديم يك ميليون و660هزار ريال مبادله شد كه نسبت به معاملات روز گذشته 20 هزار ريال افزايش داشت و قيمت هر عدد سكه بهار آزادي طرح جديد نيز به يك ميليون و 355هزار ريال رسيد.

قيمت انواع سكه در بازار تهران در معاملات امروز به شرح زير است :

خريد فروش

سكه بهار آزادي طرح جديد 1330000 1355000 ريال

سكه بهار آزادي طرح قديم 1640000 1660000 ريال

نيم سكه 665000 675000 ريال

ربع سكه 350000 360000 ريال

همچنين قيمت ارزهاي اصلي در بازار ارز تهران به شرح زير است :

خريد فروش

دلار 9224 9235ريال

يورو 11604 11665 ريال

پوند 17204 17271 ريال

درهم امارات 2507 2517 ريال

گفتني است، اين قيمت ها تا ساعت 14امروز معاملات بازار طلا و ارز تهران است.