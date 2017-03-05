توانمندسازی صندوق امداد ولایت کمیته امداد استان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی ظهر یکشنبه در جلسه دیدار با مدیر کل و شورای مدیران کمیته امداد استان افزود: امید است با فعالیت های مختلف و توانمندسازی جامعه هدف شاهد کاهش بیش از پیش جامعه تحت پوشش کمیته امداد باشیم.

خادمی به صندوق قرض الحسنه امداد ولایت در راستای اشتغالزایی و توانمندسازی افراد تحت حمایت اشاره کرد و اظهار داشت: امید است این صندوق توانمندتر شده و این فعالیت ادامه پیدا کند.

خادمی با بیان اینکه تعامل میان دستگاه ها با کمیته امداد برای پیشبرد اهداف لازم است تاکید کرد: با تعامل می توان مشکلات مختلف را حل کرد.

وی گفت: کار در حوزه امداد بسیار ارزشمند است و این فعالیت یک فرصت برای ارائه خدمت بی منت به افراد محروم است.

استاندار تاکید کرد: حفظ کرامت افراد، حفظ حرمت ها و برخورد بی منت از اساسی ترین مسائل در ارائه خدمات است.