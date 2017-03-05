حسن زاده به مدال طلا دست یافت/ نیما باستی برنز گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های بین المللی کشتی جام دیمیتریف روسیه روزهای ۱۴ و ۱۵ اسفندماه در شهر یاکوتسک برگزار شد و در پایان این رقابت ها، نعیم حسن زاده در وزن ۱۲۰ کیلوگرم در دیدار فینال حریف ارمنستانی و نایب قهرمان اروپا را با ضربه فنی شکست داد و به مدال طلا دست یافت. نیما باستی نیز در همین وزن با شکست مقتدرانه حریف روس در دیدار رده بندی، سوم شد و برنز گرفت.



تیم کشتی آزاد جوانان کشورمان با ۸ نماینده در این رقابت ها حضور پیدا کرده بود که فرهاد نوری و دانیال شریعتی در اوزان ۶۶ و ۹۶ کیلوگرم پنجم شدند و امیر پرسته، عرفان آئینی و یونس امامی در اوزان ۵۰، ۵۵ و ۶۰ کیلوگرم از دور رقابت ها کنار رفتند.



آرش نیرآبادی در وزن ۸۴ کیلوگرم نیز با توجه به قرعه و عدم رویارویی با حریفی از رژیم اشغالگر قدس به کار خود در این مسابقات پایان داد.