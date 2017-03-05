به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های بین المللی کشتی جام دیمیتریف روسیه روزهای ۱۴ و ۱۵ اسفندماه در شهر یاکوتسک برگزار شد و در پایان این رقابت ها، نعیم حسن زاده در وزن ۱۲۰ کیلوگرم در دیدار فینال حریف ارمنستانی و نایب قهرمان اروپا را با ضربه فنی شکست داد و به مدال طلا دست یافت. نیما باستی نیز در همین وزن با شکست مقتدرانه حریف روس در دیدار رده بندی، سوم شد و برنز گرفت.
تیم کشتی آزاد جوانان کشورمان با ۸ نماینده در این رقابت ها حضور پیدا کرده بود که فرهاد نوری و دانیال شریعتی در اوزان ۶۶ و ۹۶ کیلوگرم پنجم شدند و امیر پرسته، عرفان آئینی و یونس امامی در اوزان ۵۰، ۵۵ و ۶۰ کیلوگرم از دور رقابت ها کنار رفتند.
آرش نیرآبادی در وزن ۸۴ کیلوگرم نیز با توجه به قرعه و عدم رویارویی با حریفی از رژیم اشغالگر قدس به کار خود در این مسابقات پایان داد.
رقابت های کشتی جام دیمیتریف - روسیه؛
حسن زاده به مدال طلا دست یافت/ نیما باستی برنز گرفت
نعیم حسن زاده به مدال طلای سنگین وزن رقابت های بین المللی کشتی جام دیمیتریف روسیه دست یافت.
به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های بین المللی کشتی جام دیمیتریف روسیه روزهای ۱۴ و ۱۵ اسفندماه در شهر یاکوتسک برگزار شد و در پایان این رقابت ها، نعیم حسن زاده در وزن ۱۲۰ کیلوگرم در دیدار فینال حریف ارمنستانی و نایب قهرمان اروپا را با ضربه فنی شکست داد و به مدال طلا دست یافت. نیما باستی نیز در همین وزن با شکست مقتدرانه حریف روس در دیدار رده بندی، سوم شد و برنز گرفت.
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