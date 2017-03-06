زمین موزه هنر معاصر در ارتفاعات بلوار چمران قرار دارد

حبیب شریف در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه موضوع اختصاص زمین توسط شهرداری صدرا برای احداث موزه هنرهای معاصر شیراز منتفی است، گفت: اختصاص زمین از سوی دانشگاه شیراز قطعی است لیکن اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس باید در تفاهم نامه ای این زمین را تحویل گرفته و توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پروژه آغاز شود.

وی درخصوص متولی ساخت و ساز این موزه اعلام کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجری ساخت موزه هنرهای معاصر شیراز است.

دی ماه ۱۳۹۵ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سفر به شیراز، با ساخت موزه هنرهای معاصر در این شهر موافقت کرد؛ با این حال معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وقت هم پیشتر در مهرماه از محل احداث پروژه موره هنرهای معاصر شیراز دیدن کرد که در این سفر علی مرادخانی از چگونگی مراحل ساخت این پروژه مهم در شهر شیراز بازدید به عمل آورد.

در جریان این بازدید صفوی قائم مقام دانشگاه شیراز ،مریدی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی شیراز و مرتضی باقرنژاد مشاور اجرایی معاونت امور هنری ،مرادخانی را همراهی می کردند.

مرادخانی درباره احداث موزه هنرهای معاصر شیراز گفته بود: حیف است شیراز به عنوان قطب هنری ایران یک موزه هنرهای معاصر در خور شأن این شهر نداشته باشد به همین منظور ساخت موزه برای این شهر وارد فاز عملیاتی شده و تا پایان سال جاری کلنگ احداث این موزه بر زمین خواهد خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، مطالعه ایجاد موزه هنرهای معاصر در شیراز از دهه ها پیشتر آغاز شد و پیگیری های زیادی توسط بنیاد نخبگان استان فارس با هدف انتقال مطالعات بنیاد آلتو در کشور فنلاند به شیراز از طریق معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، وزیر امور خارجه و معاون ایشان صورت گرفت و بر این باوریم که شیراز جایگاه اصلی موزه هنرهای معاصر است.