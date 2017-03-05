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۱۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۶:۰۰

مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان:

۶۵۰۰ دانش‌آموز در مدارس شاهد استان زنجان تحصیل می‌کنند

۶۵۰۰ دانش‌آموز در مدارس شاهد استان زنجان تحصیل می‌کنند

زنجان- مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان گفت: ۶ هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز در مدارس شاهد استان زنجان تحصیل می‌کنند و کیفیت تدریس توسط معلمان در این مدارس بسیار عالی است.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تمجیدی ظهر یکشنبه در جلسه شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت افزود: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از محوری‌ترین رویکردهای آموزش و پرورش است و در این میان این فرهنگ از طریق برگزاری برنامه‌ها در مدارس تقویت می شود.

وی از برگزاری ۲۲ یادواره شهید همزمان با ۲۲ اسفندماه امسال در استان زنجان خبر داد و اظهار کرد: این برنامه در ۲۲ مدرسه استان زنجان برگزار می‌شود و در این ایام از مادران وهمسران شهدا نیز تجلیل خواهد شد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان از برگزاری برنامه «مهمانی لاله‌ها» برای فرزندان شهدا خبر دادو گفت: در این برنامه ۱۸۷ نفر از خانواده شهدای فرهنگی تجلیل می شود و برخی از دانش‌آموزان با جانبازان ۷۰ درصد و آزادگان و آزادگان سیاسی دیدار می کنند.

تمجیدی تاکید کرد: در مناسبت‌های مختلف در مدارس برنامه های یاد واره شهدا برگزار می شود و خوشبختانه در استان استقبال دانش آموزان از برنامه ها بسیار خوب است.

وی افزود: ۶ هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز در مدارس شاهد استان زنجان تحصیل می‌کنند و کیفیت تدریس توسط معلمان در این مدارس بسیار عالی است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان از فعالیت مدارس ایثارگران در استان زنجان خبر دادو گفت: این مدارس شبانه هستند و  این مدارس برخلاف مدارس شبانه عادی مبلغ شهریه از دانش‌آموزان دریافت نمی‌شود.

تمجیدی برگزاری یادواره های شهدا در مدارس را ابزار هم برای انتقال فرهنگ ایثار و شهادت اعلام کرد.

کد مطلب 3923946

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