« نور » برای میزبانی مسافران نوروزی آمادگی کامل دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید یزدانی ظهر یکشنبه در جلسه ستاد سفر شهرستان نور با اشاره به مسافرخیز بودن استان و شهرستان نور گفت: باید به هدف گذاری به سفرهای نوروزی رسید بلکه در این سفرها فرصت مناسب برای معرفی خرده فرهنگ استان و منطقه است و نباید از معرفی خرده فرهنگ غفلت کرد.

وی افزود: تنوع قومی، قدمت تاریخی و مشاهیر در بخش های مختلف شهرستان نور باید بیشتر از گذشته به مسافران شناخته شود تا عناصر فرهنگی، اماکن مذهبی و تاریخی منطفه بصورت شناسنامه دار معرفی شود.

معاون فرمانداری شهرستان نور در ادامه با اشاره به اهمیت نظارت بر نرخ ها و قیمت گفت: نظارت مسمتر بر اماکن تفریحی و خدمات رسان و واحدهای صنفی از حوزه بهداشت و قیمت گذاری باید جدی تر مورد لحاظ دستگاه های متولی قرار گیرد.

یزدانی در ادامه با اشاره به اهتمام جدی شهرداران نور در خصوص زیباسازی و استقبال بهارانه عنوان داشت: متاسفانه وضعیت متکدیان در سطح شهر نور و همچنین وجود سگ های ولگرد در خیابان های شهر، چهره شهر نور را خدشه دار کرده است که باید شهرداری نور در این خصوص اقدام موثری را داشته باشند.