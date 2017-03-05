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۱۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۴:۱۷

معاون فرماندار نور:

« نور » برای میزبانی مسافران نوروزی آمادگی کامل دارد

« نور » برای میزبانی مسافران نوروزی آمادگی کامل دارد

نور - معاون فرماندار نور گفت: آمادگی کامل برای میزبانی مسافران نوروزی در این شهرستان وجود دارد و امیدواریم سفری خوش و با نشاط در انتظار مسافران نوروزی باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید یزدانی ظهر یکشنبه در جلسه ستاد سفر شهرستان نور با اشاره به مسافرخیز بودن استان و شهرستان نور گفت: باید به هدف گذاری به سفرهای نوروزی رسید بلکه در این سفرها فرصت مناسب برای معرفی خرده فرهنگ استان و منطقه است و نباید از معرفی خرده فرهنگ غفلت کرد.

وی افزود: تنوع قومی، قدمت تاریخی و مشاهیر در بخش های مختلف شهرستان نور باید بیشتر از گذشته به مسافران شناخته شود تا عناصر فرهنگی،  اماکن مذهبی و تاریخی منطفه بصورت شناسنامه دار معرفی شود.

معاون فرمانداری شهرستان نور در ادامه با اشاره به اهمیت نظارت بر نرخ ها و قیمت گفت: نظارت مسمتر بر اماکن تفریحی و خدمات رسان و واحدهای صنفی از حوزه بهداشت و قیمت گذاری باید جدی تر مورد لحاظ دستگاه های متولی قرار گیرد.

یزدانی در ادامه با اشاره به اهتمام جدی شهرداران نور در خصوص زیباسازی و استقبال بهارانه عنوان داشت: متاسفانه  وضعیت متکدیان در سطح شهر نور و همچنین وجود سگ های ولگرد در خیابان های شهر، چهره شهر نور را خدشه دار کرده است که باید شهرداری نور در این خصوص اقدام موثری را داشته باشند.

کد مطلب 3923956

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