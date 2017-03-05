به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از ستاد خبری نخستین کنگره زنان موفق ایران، مرتضی کاظمیان افزود: این کنگره با هدف بهره مندی جامعه از سرمایه انسانی بانوان توانمند در فرآیند توسعه پایدار و متوازن با رویکرد اندیشه های اسلامی درجهت اعتلا و سربلندی کشور با حضور زنان موفق ایران در عرصه های مدیریتی و سیاسی و همچنین دعوت از مقامات ملی، وزرای محترم و نمایندگان مجلس شورای اسلامی باهمکاری وزارتخانه ها، سازمان ها، دانشگاه ها، پژوهشکده اندیشه های اسلامی، مراکز پژوهشی و مطالعاتی ازسراسر کشور در هفته جاری برگزار می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: برگزاری بیش از ۱۰ پنل در حوزه های اشتغال، کارآفرینی و حمایت های اجتماعی از زنان، نشست های تخصصی، کارگاه های آموزشی ازجمله بررسی موفقیت زنان درقرآن کریم، جامعه مدنی، چالشها وراهکارهای توانمندسازی زنان درمحیط کار، عوامل موثردر موفقیت زنان درعرصه های مختلف هنر، با همکاری دانشگاه های به نام کشور در حوزه زنان درمناصب سیاسی و مدیریتی، روابط بین الملل و تعاملات سیاسی با حضور اندیشمندان این حوزه همچنین اعطای گواهینامه های معتبر با تایید از دانشگاه های معتبر از بخش های حائز اهمیت این رویداد خواهد بود.

وی اظهار داشت: در این کنگره ارسال بیش از ۲۵۰ مقاله ثبت شده، ۹۸ مقاله به عنوان پذیرش درکتابچه همایش، ۴۱مقاله به عنوان پوسترپذیرش شده، ۱۲ مقاله به عنوان سخنرانی ارایه می گردد.

وی تصریح کرد: از بخش های دیگر این کنگره می توان به سخنرانی های کلیدی با عناوینی از جمله موفقیت زنان در عرصه های سیاسی وکارآفرینی، نقش هوش اجتماعی یا EQ در موفقیت زنان ایرانی، ارایه مقالات برتر اشاره نمود.

کاظمیان تاکید کرد:این کنگره فقط به منزله تجلیل وقدردانی از بانوان موفق نبوده بلکه با هدف بررسی موانع و رفع چالش های موجود در راستای حضور تاثیرگذار زنان درسطوح مختلف مدیریتی کشور برگزار می شود.

وی افزود: از دیگر برنامه های جانبی این کنگره می توان به برگزاری پنل هنرمندان، شعرا و نویسندگان اشاره کرد.

کاظمیان ادامه داد: هدف از برگزاری کنگره زنان موفق ایران آشنایی سیاست­گذاران و تصمیم­گیران سازمان­ها و نهاد­ها با تاثیرات مدیریت و مشارکت سیاسی زنان در رده­های بالای تصمیم گیری، افزایش اعتماد به توانمندیها و استعدادهای بانوان کشور در حوزه مدیریتی، انتقال تجربیات بانوان مدیر موفق در سطوح ملی، افزایش توانمندی مدیریتی زنان در کشور می باشد.

وی در ادامه بیان داشت:تلاش براین است تا با مشارکت کلیه طیف ها و بخش های این کنگره هر چه با شکوه تر برگزار شود.

کاظمیان تاکید کرد: این کنگره فقط به منزله تجلیل وقدردانی از بانوان موفق نبوده بلکه با هدف بررسی موانع و رفع چالش های موجود در راستای حضور تاثیرگذار زنان درسطوح مختلف مدیریتی کشور برگزار می شود.